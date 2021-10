Torna il Gran Bar Riviera: dal 4 novembre nuova vita per lo storico caffè di Chiaia

C'è una data per la riapertura del Gran Bar Riviera Leonessa, storico caffè di Chiaia fermo dallo scorso marzo. Le saracinesche si solleveranno il prossimo 4 novembre alle 19, dopo due mesi di lavori: in programma un gran buffet, chef e bollicine.

C’è gran curiosità nei vecchi e nuovi clienti per quella che è stata a lungo una vera istituzione del posto. "Il bar di tutti - il bar di Napoli" è lo slogan del bar, che si propone di essere pienamente predisposto all'accoglienza di tutti: menù bambini, dieta, vegani, per chi ha intolleranze. Ci sarà gastronomia, take away, catering, alta pasticceria.

Rilevati i macchinari e il laboratorio di pasticceria, i nuovi gestori - Salvatore Leonessa, 72 anni, insieme alla moglie Giulia e alla figlia Mary - hanno rimesso a nuovo tutto il resto. Di certo non è stato facile per l'esperto imprenditore rimettere l'esercizio commerciale in piedi, peraltro unico a manifestare interesse nel locale. Prima ha sistemato il laboratorio di pasticceria e gastronomia, intendendolo come punto forte dell'attività, poi il resto del bar.

Una sfida importante quella del Gran Riviera, che punta a tornare ai suoi vecchi fasti, in una veste più moderna e accogliente che mai.