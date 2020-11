Zona rossa, le regole da seguire in bar, pub, gelaterie e pasticcerie: arriva il chiarimento

Per fugare i dubbi sulle regole da seguire per l'entrata in vigore di oggi della zona rossa, Confcommercio ha diffuso una nota con un chiarimeno su bar ristoranti, pub, gelaterie.

"Dall'entrata in vigore della zona rossa per bar, ristoranti, pub, gelaterie etc.. È consentito effettuare l'asporto fino alle ore 22:00 e la consegna a domicilio senza limiti di orario. È assolutamente vietato il consumo all'interno dei locali dell'attività né in prossimità di essi".

Si tratta dunque di regole restrittive, ma più larghe rispetto al lockdown della prima andata quando una speciale legge regionale vietata in Campania inizialmente asporto e delivery e successivamente solo l'asporto.