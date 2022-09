Bando Social Innovation Manager (SIM): posticipata la scadenza

Iscrizioni ancora aperte per il bando SIM NAPOLI - Social Innovation Manager, promosso da Q8 e a cura di Human Foundation, dedicato alla formazione degli operatori del Terzo Settore della città metropolitana di Napoli. La call dedicata ai protagonisti dell’innovazione sociale napoletana resterà aperta fino al 24 settembre per consentire a tutti i soggetti interessati di analizzare al meglio la proposta formativa e inviare la propria candidatura.

A fine mese, una giuria tecnica guidata da Antonio Pescapè e Anna Riccardi, selezionerà i partecipanti al corso di formazione, che avrà inizio il 21 ottobre e proseguirà fino al 18 marzo 2023, per un totale di 6 moduli dedicati a tematiche strategiche come project management, teoria del cambiamento, valutazione d’impatto, impact investing, fundraising, comunicazione e marketing.

La formazione sarà completamente gratuita, grazie al supporto di Q8. Durante il percorso formativo sara? richiesto alle organizzazioni partecipanti di elaborare un Project Work da sviluppare passo passo applicando alla propria realta? quanto appreso in ciascun modulo. Sarà inoltre possibile usufruire della formula Work-out, un servizio di accompagnamento e assistenza personalizzati per un massimo di 6 ore (1 ora per ciascun modulo formativo). Tutti i project works dei partecipanti saranno presentati nel corso di un evento pubblico al termine della formazione.

Antonio Pescapè è professore ordinario di Ingegneria Informatica all’Università Federico II di Napoli e delegato del Rettore all’Innovazione e alla Terza Missione; Anna Riccardi è docente di lettere presso un Istituto Superiore di Napoli Est e presidente della Fondazione Famiglia di Maria di San Giovanni a Teduccio