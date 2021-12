Chiara Marciani: "In uscita bando di concorso per il servizio civile"

L’assessore ai Giovani e al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, è intervenuta in diretta a Canale 8, nel corso del TG condotto da Claudio Dominech, in merito ai nuovi sbocchi formativi e occupazionali per le nuove generazioni: “Il lavoro che stiamo facendo si svolge su due fronti: per quanto riguarda il primo il comune di Napoli è partner di alcune fondazioni per questi ITS che sono percorsi altamente professionalizzanti, quasi paralleli a un percorso di laurea che hanno sbocchi lavorativi estremamente elevati. Quindi stiamo lavorando perché il comune di Napoli possa ospitare questi corsi. Il secondo – ha continuato la Marciani - la prossima settimana faremo uscire sul sito del Comune un bando di concorso per tantissimi ragazzi e ragazze che vogliano misurarsi col percorso del servizio civile che, nonostante non sia un’occupazione, è comunque un modo per scoprire un settore nuovo al servizio degli altri dal punto di vista sociale.