A Napoli tantissime auto euro zero: la città è maglia nera d'Italia

Secondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella provincia di Napoli risultano ancora iscritte 287.001 automobili Euro 0, corrispondenti al 15,77% del totale vetture ad uso privato registrate. I valori fanno guadagnare alla provincia un doppio primato negativo: è prima a livello nazionale sia per numero di auto private Euro 0, sia se si guarda al peso percentuale di queste.

Il quadro si incupisce ulteriormente se si allarga l’analisi. Considerando le automobili Euro 0-1-2-3 si arriva, in totale, a 876.182; vale a dire che quasi 1 auto su 2 potenzialmente in strada nella provincia di Napoli (48,15%) ha 15 anni o più di anzianità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Considerando l’intera Campania, come sono distribuite a livello provinciale le auto Euro 0? Come detto, maglia nera della regione è la provincia di Napoli, prima sia per numero di auto private Euro 0 (287.001), sia se si guarda al peso percentuale di queste (15,77%). Guardando al rapporto percentuale, alle spalle di Napoli si trova la provincia di Salerno, dove il 12,81% delle vetture appartiene alla categoria Euro 0 (90.503 veicoli), seguita da Caserta (12,40%, 75.167 auto), Avellino (11,17%, 30.512 vetture) e Benevento (10,91%, 20.370 auto).