Assicurazione auto alle stelle a Napoli: in un anno +21%

Salgono ancora i prezzi dell’Rc Auto, con Napoli ancora maglia nera. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Napoli è cresciuto del 21,6% arrivando, a settembre 2023, a 1.107,22 euro, vale a dire quasi 200 euro in più rispetto allo scorso anno. Ancora una volta la provincia partenopea conquista il non invidiabile primato si essere la più cara d’Italia.

A livello regionale, l’aumento è stato del 21,4%, con rincari a doppia cifra che hanno interessato tutte le province campane; a guidare la classifica dei rincari è Benevento, che ha visto un incremento del 28% (premio medio pari a 721,18 euro), seguita da Salerno (+22,2%, 802,64 euro), Avellino (+21,8%, 721,97 euro) e Napoli (+21,6%, 1.107,22 euro). Chiude la graduatoria regionale Caserta, che in appena 12 mesi ha segnato un rialzo del 18%, arrivando a 998,74 euro.

In valori assoluti, a settembre 2023, Napoli è risultata essere la provincia più cara della regione, Benevento la più economica.

“È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell’assicurazione auto, trend che non sembra rallentare”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it.