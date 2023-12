Il regalo di Natale del Comune per i napoletani: aumenta l'aliquota IRPEF

Come riporta una nota di Palazzo San Giacomo, Antonio Bassolino si è astenuto, mentre hanno votato contro Toti Lange, Alessandra Clemente, i consiglieri di Forza Italia e il Gruppo Maresca. È dunque passata a "larga maggioranza" la delibera n. 474 che introduce a decorrere dal 1 gennaio 2024 l'aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF a favore delle casse del Comune di Napoli.

L'assessore al Bilancio: "l'aumento previsto dal Patto per Napoli"

L’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, che ha illustrato il provvedimento, ha spiegato che si tratta del proseguimento della decisione assunta l’anno scorso con il Patto per Napoli. L’aliquota Irpef, ha ricordato Baretta, era allo 0,8% e l'amministrazione aveva concordato di incrementarla dello 0,1% per il 2023 e dello 0,1% per il 2024. In due anni, quindi, stabilito dall'amministrazione un aumento IRPEF dello 0,2%.

I commenti in aula

Tra i commenti a favore, in aula, quello di Fulvio Fucito di Manfredi sindaco che ha posto l'accento sulle "difficili condizioni finanziarie" della città: "Questo piccolo aumento non è da stigmatizzare, in proporzione non è elevatissimo, e rappresenta un investimento importante per il futuro la città".

Rosario Andreozzi di Napoli solidale Europa verde Difendi la città ha detto che "La delibera è un atto di responsabilità e lancia la sfida di ´Municipia’, che consentirà di reinvestire per mettere in sicurezza la città, migliorare i servizi e valorizzare il patrimonio, senza necessariamente venderlo".

Iris Savastano di Forza Italia ha tuttavia evidenziato che l'aumento dell'aliquota IRPEF "è l’ennesimo contributo che si chiede ai cittadini senza nessun cambiamento concreto nella qualità dei servizi offerti ai cittadini, dopo ben due anni. Il problema non è l’aumento delle tasse ma il fatto che nulla sia cambiato".

Per Massimo Cilenti di Napoli Libera "serve un controllo serio sulla riscossione e sulla spesa della città, anche sacrificando feste e manifestazioni, spiegando ai cittadini che il recupero di queste risorse consentirà di offrire servizi migliori. Il 2024 sarà lo spartiacque, dovremo rendere conto di questi sacrifici chiesti".

Antonio Bassolino (Misto) ha ricordato come anche negli anni del dissesto siano accadute cose importanti, partendo dal bisogno di concretezza nelle scelte, come gli interventi sulle buche stradali, e coinvolgendo i cittadini. "È questo il tempo per l'amministrazione di fare una riflessione più vera, cercando di creare più sintonia con i cittadini e di comprendere le cose che non funzionano", ha dichiarato in Assemblea.

Risparmiare spendendo

Nella replica Baretta ha parlato di "risparmiare spendendo", tenendo quanto più separati il governo del debito della città e la spesa corrente che, in questo contesto, è necessariamente il risultato della capacità di riscossione dell’Ente. "Prima si riesce a controllare il debito, prima si potrà investire le risorse per migliorare i servizi, tentando di rovesciare lo schema che induce all’evasione allargando la platea dei contribuenti. Per il 2024 vanno decise le priorità di spesa, ha concluso, con una visione complessiva che produca una inversione di tendenza strutturale e definitiva per i prossimi 20 anni". Bocciata quindi la mozione presentata da Forza Italia che chiedeva di procrastinare l’aumento al 2025.

Tutti gli aumenti del 2024

Tra proclami, dichiarazioni di intenti, sogni di grandezze future, resta quindi la certezza di un aumento che colpirà i napoletani (da capire quali saranno effettivamente le fasce di esenzione) in un momento già difficile, dal momento che il 2024 si annuncia come l'anno dei rincari.

Diversi, infatti, gli aumenti cui le famiglie saranno costrette a fare fronte con il nuovo anno: