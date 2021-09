Stangata in arrivo sul pane: un euro in più per ogni kg anche a Napoli e in Campania

Un altro salasso per i cittadini dopo l'aumento previsto per le bollette energetiche

Non bastava la stangata delle bollette per l'elettricità, in forte aumento già da ottobre, i consumatori di pane rischiano di vedere tassato a dismisura un bene alimentare tanto amato a Napoli e in tutta la Campania.

Gli esperti parlano di una combinazione tra aumento della domanda e forte incremento delle materie prime (costo del grano) che rischia di incidere dapprima sui circa 4mila pianificatori campani e poi sui consumatori finali, che potrebbero pagare un euro in più per ogni kg di pane acquistato.

A lanciare l’allarme è Domenico Filosa, presidente di Unipan Campania Confcommercio. Si tratta di un aumento senza precedenti che andrà ad incidere pesantemente sulle tasche dei campani, che sono i più grandi consumatori di pane d'Italia.