Atm Milano cerca personale: 600 assunzioni tra conducenti e altre figure

Gli autisti tra le figure più ricercate, oltre a tranvieri, manutentori e informatici. Nonostante il periodo difficile dettato dall’emergenza sanitaria, Atm ha deciso di proseguire nel piano investimenti che comprende anche centinaia di nuove assunzioni. Ecco come candidarsi

Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi, è alla ricerca di 600 nuove figure professionali da inserire nel proprio organico nel corso del 2021. Tra le figure più ricercate il personale da dedicare alla guida e alla gestione dei mezzi: conducenti di bus, di tram e di filobus, anche alla prima esperienza di trasporto di passeggeri; addetti alla manutenzione di tram e di treni della metropolitana. Nello specifico Atm Milano punta ad assumere 260 conducenti, 70 manutentori, 44 agenti di stazione, 35 ingegneri e 25 professionisti del settore IT. Le figure professionali ricercate variano infatti da quelle più operative a quelle più tecniche: tra gli informatici, alcune figure chiave sono sviluppatori, professionisti nell'implementazione dei sistemi di bigliettazione e di telecomunicazione e i sistemisti di rete.

Nonostante il periodo difficile in cui l'emergenza sanitaria ha stravolto tempi e condizioni di viaggio, Atm ha deciso di proseguire nel piano investimenti che comprende anche il programma massivo di assunzioni. Obiettivo del piano di recruiting è anche quello di contribuire a migliorare il "gender balance", incrementando la presenza di genere femminile in un settore che per molto tempo ha avuto una connotazione prettamente maschile.

Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.atm.it nella sezione "Lavorare in Atm", dove è possibile candidarsi inserendo il proprio curriculum.

Atm Milano

Con oltre 10.000 dipendenti, il Gruppo Atm gestisce il trasporto pubblico a Milano e in altri 95 comuni lombardi, la metropolitana di Copenaghen, il servizio di bike sharing BikeMi e 23 parcheggi di corrispondenza nel capoluogo meneghino, con il controllo delle aree e dei sistemi di pagamento della sosta. La rete di trasporto milanese si compone di quattro linee di metropolitana per un'estensione complessiva di 100 km, con 2.300 corse al giorno, alle quali si aggiungono 20 linee tranviarie su 180 km di rete, 160 linee di bus che coprono oltre 1.600 km e 4 linee di filobus.