Eav, primo giorni di lavoro per 38 nuovi assunti: il più giovane ha 21 anni

Stamattina a Ponticelli accogliamo altri 38 neoassunti al primo giorno di lavoro: il più giovane ha 21 anni, il meno giovane 49.

"Abbiamo anche visionato altri 2 treni revampizzati da immettere in servizio sulla circumvesuviana. Abbiamo rinnovato quasi il 20 per cento della forza lavoro e del parco treni. Ma non basta. Andiamo avanti nonostante il covid. Il percorso è lungo. Siamo a 400 assunzioni e a 29 treni sulle linee EAV (tra nuovi e revampizzati). Puntiamo ad altre 100 assunzioni entro 6 mesi, che diventeranno 200 entro 12 mesi. Alla fine speriamo di assumere tutti i rimasti in posizione utile in graduatoria. Per i treni, abbiamo 55 treni ordinati", spiega il presidente Eav Umberto De Gregorio.

Tra i nuovi assunti un 21enne indiano, nato in Italia da genitori Sri Lanka.