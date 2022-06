Bando per lavorare in Asia, la testimonianza: "Non riesco a candidarmi"

“Si precisa che dalle ore 20:00 del 27 Giugno sarà possibile inviare la propria condidatura esclusivamente tramite la piattaforma di selezione disponibile sul sito ASIA o cliccando al seguente link... Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 27 luglio alle ore 23:59.” Asia sul proprio sito ufficiale informa gli aspiranti operatori ecologici (500) le modalità di presentazione delle domande per lavorare in azienda.

In molti però stanno avendo difficoltà a registrarsi e a candidarsi: "Errore durante la generazione dell’OTP. Invio dell’email fallito” oppure "Codice di sicurezza non corretto o scaduto". Sono le scritte che appaiono, probabilmente a causa dell'eccesso di domande presentate con la medesima tempistica. Intanto in molti continuano a riprovarci invano.

(Gianluca Madonna)

IL LINK DEL BANDO PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI ASIA