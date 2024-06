Ecco Crazy Pizza di Briatore a Napoli: apertura vicinissima

"Opening Soon": sta per aprire Crazy Pizza a Napoli, il locale della catena inventata da Flavio Briatore che ha sedi in tutto il mondo. La sede napoletana della pizzeria, in fase avanzata di ristrutturazione, è a via Nazario Sauro, accanto al ristorante Rosolino, e le vetrine sono state ricoperte da adesivi con il caratteristico logo rosso.

Gli interventi sono quasi conclusi e, sebbene al momento non ci sia alcuna notizia ufficiale, è molto probabile Crazy Pizza riesca ad aprire i battenti già questa estate.

Dell'apertura a Napoli voluta da Briatore si sa da tempo. Anche perché il suo ingresso nel mondo della ristorazione è stato accompagnato da polemiche e ha fatto particolarmente notizia. Più che altro per il costo altissimo delle pizze offerte: addirittura la pizza al prosciutto Pata Negra ha un costo di 68 euro. Le più economiche? Quindici euro la marinara e sedici una margherita. Naturalmente, non è da escludere che a Napoli la pizzeria possa avere pretese diverse, visto il prezzo medio delle pizze in città.

L'ultima polemica ha visto come protagonista un altro pizzaiolo napoletano in vista, Gino Sorbillo, che ha chiesto all'imprenditore piemontese conto di una pizza chiamata Vesuvio sottolineando che non poteva esserci collegamento fra una pietanza fatta lontano dalla città e il vulcano di Napoli.

Soci napoletani di Briatore sono Lucio Giordano (di “Re, Santi e Leoni” di Nola, una stella Michelin) e l’imprenditore di Palma Campania Raffaele Iervolino.