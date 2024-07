"Cerco lavoro e mi presento in 20 secondi": la nuova app è napoletana

Venti secondi, un video dimostrativo breve per convincere rapidamente il potenziale datore di lavoro delle prorpie capacità in un pitch. È l'idea alla base di 20Seconds, la nuova app presentata ieri e sviluppata da un team tutto meridionale formato dal napoletano Bruno Sculli, da Andrea La Gioia e Antonino Balì.

L'app trasforma la ricerca di lavoro e l'assunzione di personale "in un'esperienza dinamica".

L'idea di base - spiegano i promotori - è superare la formula del tradizionale invio del curriculum, candidandosi sulla piattaforma pubblicando un video di 20 secondi dimostrativo delle proprie abilità e competenze. Una vetrina quindi, in cui i contenuti video possono essere visionati dalle aziende ma anche commentati e condivisi dagli altri utenti registrati sulla piattaforma.

Così sul sito: "Imaginate un mondo dove la ricerca di lavoro si trasforma in uno spettacolo di talenti, dove ogni individuo ha esattamente 20 secondi per dare una prima impressione memorabile. Questo è il cuore pulsante di 20Seconds, il primo "work talent show" al mondo, che porta la creatività e la competizione nel processo di assunzione. Con 20Seconds, ogni talento ha la possibilità di esprimere le proprie abilità in modo unico e coinvolgente, attraverso brevi video che catturano l'essenza della loro professionalità. E non è solo una vetrina per i cercatori di lavoro; è anche un terreno fertile per le aziende alla ricerca di quella scintilla di genialità che può accendere l'innovazione all'interno delle loro squadre. La nostra piattaforma offre una connettività senza soluzione di continuità tra aziende (Work Creator) e lavoratori (Talent Creator), facilitando un incontro diretto e significativo. Dalle parole ai fatti, dimostra il tuo talento!".