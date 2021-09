Nuova Alitalia, da Napoli si potrà volare solo per Milano o Roma: estero solo con scalo

La nuova Alitalia, Ita, entrerà ufficialmente in funzione dal prossimo 15 ottobtre. Il programma per ora prevede soprattutto voli da e per Linate e Fiumicino. Niente voli per la Sardegna, né viaggi intercontinentali. I collegamenti con l’estero sono assicurati solo su Roma e Milano.

Capodichino

Per Napoli previsti al momento sette collegamenti al giorno ma con partenza solo da Milano Linate, sei nella direzione contraria. Il primo volo da Napoli parte alle 9:05 e arriva alle 10:25. Prezzi tra i 35 e i 115 euro andata e ritorno. Niente voli diretti all'estero dallo scalo di Capodichino al momento con Alitalia.