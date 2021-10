Easyjet punta su Napoli per il Natale: voli per Bruxelles e Zurigo

EasyJet, compagnia leader in Europa, anima i mesi più freddi degli italiani e amplia ulteriormente la propria offerta da e per il Bel Paese inaugurando 8 nuove rotte internazionali. I nuovi collegamenti - in vendita da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS – condurranno i passeggeri easyJet verso le principali città europee durante la stagione invernale e le settimane scandite dalla magia inconfondibile del Natale.

A partire dal 1 dicembre, e per tutta la stagione invernale, con easyJet sarà possibile volare da Milano Linate a Berlino Brandeburgo con collegamenti giornalieri. Raddoppiati i collegamenti tra il City Airport di Milano e lo scalo di Amsterdam, che salgono a due al giorno, e confermate le rotte per Parigi - sia Charles de Gaulle che Orly e Londra Gatwick. La nuova rotta milanese si aggiunge a quella già in vendita e operativa a partire dal 20 febbraio 2022 con frequenza giornaliera che collegherà Milano Malpensa e Porto.

In vista delle vacanze natalizie, easyJet volerà verso il villaggio del pilota di slitte più amato dai suoi passeggeri più piccoli: a partire dal 19 dicembre, la compagnia lancerà infatti il nuovo collegamento da Milano Malpensa verso Rovaniemi, con due voli a settimana. E per chi non vede l’ora di ricongiungersi con famigliari e amici per le festività natalizie, easyJet ha inaugurato ulteriori nuove rotte dall’Aeroporto di Bruxelles-National con Napoli, Catania e Palermo – dagli scali siciliani sarà possibile raggiungere anche Zurigo. Inoltre, easyJet potenzia ulteriormente la propria capacità da e verso la Sardegna estendendo, a partire dal 17 dicembre, la rotta che collega l'Aeroporto di Milano Bergamo e Olbia.

E per chi vuole concedersi delle vacanze al mare anche d’inverno, dall’Aeroporto Internazionale di Napoli è già possibile raggiungere Tel Aviv e, a partire dal 31 ottobre, Tenerife – entrambe già collegate con Milano Malpensa. Inoltre, dal 31 ottobre dall’aeroporto Marco Polo di Venezia e, dal 3 novembre dallo scalo campano, sarà possibile volare con collegamenti bisettimanali verso le bellezze esotiche di Sharm el-Sheikh.

Infine, per gli appassionati di mercatini natalizi e luminarie o per coloro che non riescono a resistere al profumo di cannella e vin brûlé, con easyJet la Svizzera non è mai stata così vicina. La compagnia, infatti, inaugura un nuovo collegamento tra Bari e Basilea e intensifica i collegamenti con Zurigo riaprendo le rotte con frequenze bisettimanali da Brindisi e Napoli, operative rispettivamente dal 16 e dal 17 dicembre e fino al 10 gennaio.

Collegamenti per la stagione invernale 2021-2022

Rotta Operativo da Voli settimanali Milano Linate – Berlino 01/12/2021 7 (lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom) Bari- Basilea 02/12/2021 2 (mar, sab)

Collegamenti per la stagione natalizia 2021-2022