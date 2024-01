Nuovo maxistore apre nel napoletano: più di 1500 prodotti a un prezzo inferiore a 1 euro

Action, la catena di discount non food, giovedì 25 gennaio inaugura il suo primo punto vendita in Campania ad Arzano, nel napoletano. Il negozio sarà gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti.

"Con questa apertura, gli abitanti di Arzano potranno godere della 'Formula Action': 6.000 prodotti suddivisi in 14 categorie merceologiche (dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage e cibo), al prezzo più basso possibile. Action offrirà, inoltre, un assortimento in continua evoluzione, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana. Più di 1.500 prodotti hanno un prezzo inferiore a 1 euro e il prezzo medio di tutti i prodotti è inferiore a 2 euro", rende noto la catena.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto ai nuovi clienti nel nostro negozio di Arzano. Siamo orgogliosi del nostro successo, che rimane nell'impegno dei nostri team e voglio ringraziarli per questo. Quando apriamo i nostri negozi, facciamo molta attenzione alla posizione in cui saranno situati. Un buon accesso al negozio, un comodo parcheggio e la vicinanza al centro città o a un centro commerciale fanno sì che i nostri negozi si distinguano come luoghi attraenti, spesso noti e graditi ai clienti", afferma Philippe Levisse, Direttore Generale di Action in Italia.

Con 1.184 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio di Arzano si trova in via Atellana e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.