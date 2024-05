L'annuncio: “Nel 2025 torneranno al lavoro 120 ex operai Whirlpool”

"Oggi Italian Green Factory annuncia l'acquisizione di un ulteriore immobile a Napoli che sarà utilizzato per accelerare l’entrata in produzione della componentistica per la filiera del fotovoltaico, in attesa della realizzazione della nuova fabbrica di via Argine presso lo stabilimento ex Whirlpool. Questo per le lavoratrici e i lavoratori della TeaTek Group, ex Whirlpool di Napoli, significa l'avvio di una parte del piano industriale che prevederà che già da gennaio 2025 inizino a lavorare oltre 120 persone.

Accogliamo con soddisfazione l'accelerazione del progetto industriale della TeaTek Group, che ha l'obiettivo riportare a lavoro tutti i dipendenti della ex Whirlpool entro gennaio 2026 nella nuova fabbrica di via Argine 310. Inoltre, l'implementazione del piano industriale con l'acquisto di questo nuovo immobile comporterà occupazione aggiuntiva rispetto ai 294 lavoratori ex Whirlpool di Napoli.Il ritorno al lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della ex Whirlpool di Napoli diventa sempre più concreto, a dimostrazione ancora una volta che la lotta paga". Lo dichiarano in una nota congiunta Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico e Mauro Cristiani, segretario generale Fiom-Cgil di Napoli.