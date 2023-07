Diete chetogeniche, Barrea: “A bassissimo contenuto calorico (vlckd) possono ridurre l'infiammazione e bloccare l’innesco di acne e psoriasi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il Prof. Barrea, recentemente nominato il primo scienziato italiano per il suo contributo alla ricerca sull'obesità da Expertscape, un'agenzia americana di rating, ha una notevole lista di riconoscimenti e ruoli di leadership, tra cui la vincita del prestigioso premio SIE 40 dalla Società Italiana di Endocrinologia (SIE). Oltre a essere un attivo ricercatore nelle diete chetogeniche, il Prof. Barrea dirige anche il primo e unico Master Universitario di II livello sull'argomento presso l'Università Telematica Pegaso. Durante l'evento, il Prof. Barrea ha discusso il legame tra la dermatologia e la dieta chetogenica, sottolineando l'importanza dell'alimentazione nel trattamento di malattie come la psoriasi e l'acne, entrambe influenzate dall'infiammazione cronica e lo stress ossidativo. Ha affermato: "L'infiammazione cronica e l'aumento dello stress ossidativo contribuiscono allo sviluppo e all'aumento della severità clinica di molte malattie croniche non trasmissibili... L'influenza della dieta su queste due malattie è un argomento di ricerca scientifica in forte crescita..." Il Prof. Barrea ha concluso sostenendo che le diete chetogeniche ipocaloriche possono essere considerate una forma di "terapia adiuvante al trattamento farmacologico convenzionale" e potrebbero rappresentare un potenziale trattamento "non-farmacologico" di prima linea nei pazienti con malattie infiammatorie cutanee. L'evento ha confermato il G8 delle Diete Chetogeniche come un forum cruciale per l'analisi delle ultime ricerche e delle più innovative strategie terapeutiche nel campo della nutrizione e delle neuroscienze. Il summit è stato organizzato con il supporto non condizionato di New Penta, azienda leader nella gestione del peso clinico, e ha ottenuto il patrocinio di diverse società scientifiche.

Il G8 delle Diete Chetogeniche ha fornito una piattaforma preziosa per lo scambio di idee e la presentazione delle ultime scoperte nel campo delle diete chetogeniche e della nutrizione. Tutti gli interventi del G8 sono disponibili per la registrazione su www.g8keto.it.