Due pizze partite da Napoli e consegnate a Milano: il video dell'impresa

Ordinare una pizza a 700 km da casa è possibile. È il folle, ma riuscito, esperimento dei blogger Giovanni Fois e Gian Andrea Squadrilli. Il tutto documentato in un video che in poche ore ha raccolto oltre 300mila visualizzazioni. Dopo aver provato a convincere invano un corriere a consegnargli a Milano una pizza da Napoli, Fois ha chiamato il suo amico Squadrilli a Napoli che ha accontentato la sua richiesta.

Una Margherita doppia mozzarella da “L’Antica Pizzeria da Michele” a Forcella e una Queen of pistacchio da “Golocious” al Vomero, una della tradizione e una in stile food porn. Poi via in treno per consegnare le pizze dall'altro capo del paese.

IL VIDEO