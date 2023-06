"Voglio fare il pr". Come avere successo nelle pubbliche relazioni

Nel mondo della comunicazione immersiva che contraddistingue il nostro tempo il libro di Fabio Ummarino, “Voglio fare il PR. Storia di un'agenzia di successo: i segreti di un mestiere creativo” edito da Iuppiter Edizioni, rappresenta un'ottima guida per orientarsi nelle pubbliche relazioni.

"L'organizzazione degli eventi da sempre per me rappresenta una vera e propria passione. Ho iniziato da giovanissimo come pr delle discoteche, per poi coltivarla nel tempo aprendomi ai grandi eventi mondani con la mia agenzia di comunicazione, la PL Management (fondata nel 2011), che mi ha permesso di ampliare gli orizzonti del mestiere affrontando sempre nuove sfide stimolanti", ci racconta Ummarino.

Nella sua prima fatica letteraria l'autore fornisce anche importanti dritte ai lettori su come sviluppare il brand, identificare i target giusti, oltre ai consigli giusti da seguire per gli aspiranti pr.