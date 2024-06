Vittoria Schisano su Netflix per La vita che volevi: “Ognuno merita la sua Gloria!”

A Napoli oggi è il Pride. La parata colorata con gli outfit più eccentrici e i carri con musica ad alto volume che partirà tra poche ore da piazza Municipio racchiude un simbolo, se vogliamo anche tratti goliardico per scardinare odio, discriminazione, pregiudizi dove non partecipa solo la comunità lgbtqia+ ma anche etero, turisti tutti coesi per i diritti civili facendolo anche in festa. Dal palco di piazza Dante dove dalle 20 partirà lo show, un vero e proprio spettacolo musicale di circa tre ore dove oltre a Malyka Ayane, madrina dell’edizione 2024 del Napoli Pride, ci saranno tra gli altri Aka 7even, Leo Gassmann, Ste e Vittoria Schisano, quest’ultima, è stata anche al centro del talk che si è svolto ieri, giorno conclusivo della settimana di eventi del Pride Park al Real Albergo dei Poveri.

Nelle ultime settimane, proprio di Vittoria Schisano si è parlato tanto essendo la protagonista assoluta su Netflix della mini serie La Vita che Volevi di Ivan Cotroneo scritta dallo stesso Cotroneo con Monica Rametta.

Per l’attrice nata a Pomigliano d’Arco è un ruolo importante essendo il primo progetto interamente retto su di lei. Sta attirando l’attenzione della stampa internazionale da quando la serie è stata lanciata su Netflix, restando affascinata da lei, soprattutto dalla sua testa, del resto, chi la conosce un po' sa che lei non le manda a dire, proprio come il suo personaggio Gloria Priori e proprio come Gloria Priori ha combattuto con coraggio per ottenere ciò che ha e per essere la donna che è, facendolo senza nascondersi.

Com’è noto la Schisano anni fa ha intrapreso un percorso di transizione che ha portato a termine per diventare donna altra cosa che l’accomuna alla sua Gloria Priori. Infatti, al centro della vicenda c’è una donna AMAB (Assigned Male at Birth, maschio assegnato alla nascita), ben lontana dagli stereotipi, vera, fatta di carne e di sangue, un personaggio pieno di sfumature e anche di contraddizioni. Vive a Lecce dove si è realizzata e affermata professionalmente: ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto ma, un giorno, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è un uomo pericoloso, Da qui tutto cambia per lei piombandole addosso anche una famiglia che lei crede di non volere.

Girata tra Napoli e il Salento, la serie nasce dal desiderio condiviso di raccontare la storia di una donna che avesse fatto un percorso di transizione, ossia una donna AMAB, una donna vincente non una loser, un personaggio che sfata dei luoghi comuni sulle persone transgender proprio come chi la interpreta, l'attrice e scrittrice napoletana. Già questo è il primo punto di partenza che difficilmente si è visto in un film e serie tv italiana.

" Io e la sceneggiatrice Monica Rametta volevamo tante cose dal personaggio di Gloria Priori. Non volavamo che vivesse ai margini della società, considerata un'out cast. Monica e io volevamo anche che la transizione non fosse al centro della storia. Da qui la decisione di scrivere una storia sulla genitorialità: cosa succede a una donna come Gloria scoprire di avere un figlio adolescente" spiega Ivan Cotroneo il regista e sceneggiatore di La vita che volevi noto per aver scritto serie innovative come Tutti Pazzi per amore e Mine Vaganti.

Essenziale è cha Gloria fosse interpretata da attrici transgender, Cotroneo non avrebbe mai preso in considerazione una donna cisgender per il ruolo. Quando si fa cinema c'è sempre qualcosa di misterioso che mette insieme combinazioni, coincidenze che poi coincidenze non sono, incontri magici in quest'avventura arriva Vittoria Schisano.

"Sono contento che la storia sembri scritta su Vittoria, la quale ha fatto un provino insieme ad altre attrici AMAB. Lei l'ha vinto per il talento e l'aderenza al personaggio che già nei provini ha portato grazie alla sua bravura. In seguito, nelle successive stesure, abbiamo confezionato il personaggio su misura a Vittoria per far in modo che si sentisse a suo agio, senza far riferimento alla sua biografia", racconta Cotroneo che insieme alla Schisano partecipa al panel del Pride Park.

Intervista a Vittoria Schisano

Vittoria, La Vita che volevi è un contenitore di argomenti che spulcia e analizza. Tra questi c’è la scoperta del dell’essere genitore con le difficoltà che porta con sé. Attraverso il personaggio di Gloria le riflessioni non mancano…

"Assolutamente sì! Anche in questo sta la sua bellezza. E’ un personaggio vero che ha messo di fronte anche me a verità che non mi aspettavo. È una donna che si ritrova a essere genitore all'improvviso e a sua insaputa di un sedicenne. Io non sono genitore e, generalmente, si è abituati a immaginare la genitorialità di un neonato e anche nella vita scoprire all'improvviso di avere un figlio in piena crisi adolescenziale. Tutti si porrebbero domande su come affrontare la cosa, se si è adeguati. È ciò che accade a Gloria quando Marina e suo figlio Andrea arrivano a Lecce piombando nella vita che si è ricostruita. Inizialmente rifiuta questo figlio perché le ricorda il suo passato. Poi, adorerà Andrea, facendole rendere conto che probabilmente la vita che voleva era un'altra, dove si scontra e accoglie anche le sue fragilità mettendo via anche la sua corazza di donna risoluta e arrivata. Anche perché, diciamoci la verità, a quante donne AMAD viene detto ‘tu sarai brava come genitore? O che siamo in grado di essere madre?’ Non ce l’ha mai detto nessuno e si corre il rischio di credere che non faccia parte dei nostri diritti. Gloria, inizialmente crede che un figlio non può essere nei piani perché le è stato fatto credere per 40 anni che lei questo figlio non se lo potesse permettere. Del resto, succede a molte donne in generale…Tutto ciò è follia perché è come se ci fosse quasi qualcuno di superiore che ci dica tu vai bene tu vai male, quando invece andiamo bene tutti imperfetti e diversi come siamo".

Hai amato molto Gloria Priori, tanto che hai dichiarato che fatichi a staccarti. Ma cosa ha Gloria di talmente irresistibile?

“Diciamo che questo è uno dei casi in cui il personaggio fa un regalo all'attore. C'è sempre uno scambio. Io e Gloria siamo molto diverse. Rispetto a lei, io ho una visione più romantica della vita e forse a tratti ero più ingenua. Dopo aver avuto tanto addosso Gloria mi sento più centrata, cambiata. Metto in conto che posso stare qui e non piacere. L’importante è che io piaccia a me stessa. Mi permetto il lusso di essere vera e di raccontare la sua verità attraverso quella di un personaggio. Io dopo le riprese mi sono trattenuta in Puglia ancora un mese perché avere Gloria addosso mi faceva sentire più sicura e forte colmando delle lacune che prima sentivo di avere. Ho comprato una casa in Salento proprio perché è stato un set aggraziato, in quanto noi tutti eravamo uniti nel sentire che stavamo facendo qualcosa di importante non solo cinematograficamente, ma, si spera di parlare a quante più persone possibili arrivando laddove un certo tipo di politica e cultura si ferma, anzi, vuole ancora creare le distanze.”

Potremmo dire che La Vita che volevi è un ‘lava pregiudizi’…

“(Ride) È stupenda questa definizione. I diritti sono di tutti e attraverso questo racconto io sono grata a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, non solo come attrice ma anche come donna AMAB perché finalmente una donna AMAB è descritta come dovrebbe essere vista normalmente, senza pregiudizi e non per le scelte personali ma per le azioni che compiono ogni giorno, per il rispetto che portiamo al prossimo, anche a chi la pensa diversamente da noi".

Oltre alla genitorialità, ci sono anche altri temi che sono affrontati al microscopio: l'amicizia, lo stalking, l'auto determinismo, l'accettazione, il sentirsi inadeguati e la ricerca per non sentirsi più tali, l'identità in ogni sua sfumatura, elementi che fanno parte del nostro presente.

“La vita che volevi non poteva essere altro che questo. La vita ha tanti strati. È fatta di cose bellissime come trova la consapevolezza di sé e l’amore che può essere incompiuto e andare oltre la fisicità o il genere, che non può essere incasellato. Poi ci sono anche cose orrende che fanno parte dell’esistenza che ci rende inevitabilmente più deboli, talvolta anche in pericolo e, inevitabilmente, il mio pensiero va anche al femminicidio. Cotroneo e Rametta sono sempre stati interessati alle categorie sotto rappresentate e con questa serie raccontano un territorio ancora inesplorato narrativamente nell'audiovisivo, lontana dai cliché. La narrazione è importante perché se non il raggiungimento dell'obiettivo di cambiare l’opinione sposta la conoscenza, raccontando la realtà contemporanea in modo corretto”.

Quanto è diventata folle Vittoria grazie a Gloria?

"Mi piaceva essere nei suoi panni. Lei è un caterpillar che mai si emozionerebbe. Non si spezza. Qui c'è la differenza tra me e lei. Io ho fatto pace con la mia emotività e oggi non ho nessun problema a mostrare la mia fragilità. Io resterò sempre attaccata a lei e non capita ovviamente con tutti i personaggi per cui qualsiasi escamotage serva per tenerla ancora addosso lo uso. Gloria, un personaggio da cui fatico a staccarmi, anche perché mi consente di avere prospettive diverse, vivendo la vita anche attraverso i suoi occhi. Lei rasenta il cinismo, mentre io sono più romantica, ma in qualche modo mi porta e capire che le cose possono andare anche in un altro modo."

Tu, Cotroneo e il resto del cast composto da Pina Turco, Giuseppe Zeno e Alessio Lapice siete napoletani. Benché sia girata a Lecce, Napoli è presente rappresentando la giovinezza di Gloria e Marina, ma anche un luogo da cui fuggire per poter ricominciare.

“Guarda, io pur essendo napoletana fino all’osso, all’età di 17 anni sono scappata da Napoli perché quando sei giovane e in crisi è naturale scappare per ritrovare sé stessi. Io sono anche andata via per andare a Roma perché volevo studiare per fare questo mestiere ed è lì che ho trovato la mia vera me. Ovviamente, c’è voluto il tempo che c’è voluto Forse, inconsciamente stupidamente, quando cambi vita, volessi lasciarti alle spalle il passato, non volendo vedere ciò che ci turba e dato sofferenza, soprattutto, non si vuole vedere nulla che ricordano cose e persone che ci ricordano la vita di prima. Poi si fa un passo indietro e si abbraccia ciò che prima spaventava ed è giusto ritornare alla base, cresciuti, cambiati. Io, per esempio, da adulta vivo in tre città: tra Napoli, dove sono da sempre le mie origini, e Roma, per lavoro. Lecce, invece, dove ho acquistato casa recentemente, mi porta proprio a rivivere le origini dei miei nonni”.

Nel 2024 dei passi in avanti sono stati fatti, però, nell’ultimo periodo sembra qualcosa scricchioli di nuovo e, invece di farne altri e di più decisivi, ci sia lo stallo o, peggio ancora, si indietreggi. Per cui, che contributi possono dare progetti come La Vita che volevi?

“Purtroppo sì! Un film, una serie, un libro ma anche eventi come il Pride in questo momento molto triste dal punto di vista culturale e socio-politico, possono fare da risonanza. Hanno anche il dovere di lanciare dei messaggi, dove sembra quasi proibito anche sognare. Dove c’è un certo tipo di politica che vuole dirti cosa sia giusto o sbagliato. Per cui chi ha la possibilità di parlare deve farlo per aumentare la coscienza delle persone. Non sai quanti messaggi sto ricevendo su Instagram da parte di ragazzi che mi ringraziano perché si riconoscono in ciò che dico e da quando c’è La vita che volevi mi hanno detto grazie anche parecchi genitori perché finalmente c’è una rappresentazione sana della diversità. Poi, vorrei capire cosa sia di fatto la diversità. Ci sono cose che mi mandano in tilt. La politica non dovrebbe guardare se voglio abortire o meno, chi voglio amare e con chi voglio sposarmi, dovrebbe occuparsi di emergenze e questioni ben più gravi che stanno sotto agli occhi di tutti. Ecco, la serie non ha l'ambizione di completare il discorso sulle persone T è un inizio però.”.

La serie sta andando molto bene all’estero come Spagna e Sud America. Principalmente tu stai attirando l’attenzione dei media ispano-americani Da questo momento in poi, cosa ti aspetti per la tua carriera d’attrice?

“Ammetto, sono ambiziosa e se prima ero selettiva adesso lo sono ancora di più. Non voglio fare passi indietro. Io ho rifiutato parecchi ruoli perché mi ero stufata di essere un personaggio che desse colore all’interno di una storia, soprattutto che non lasciasse un messaggio. Non mi facevano essere felice tanto che a un certo punto ho anche pensato di non voler fare più questo mestiere con molta fatica perché ho studiato per fare questo lavoro, c'ho investito e la mia storia personale dovrebbe stare fuori dal mio lavoro perché non dovrebbe avere importanza se sono una donna AMAB o Cisgender se ho la faccia giusta per un ruolo. Dovrei essere valutata per come faccio questo lavoro, per ciò che dico non per le mie scelte private. Sono arrivati dei copioni che sto leggendo. Vedremo!”.

Da noi forse siamo ancora lontani ma l’Academy sta ipotizzando di aggiungere agli Oscar la categoria gender neutral per la recitazione e all’ultimo Festival di Cannes tra l’ensemble delle attrici che hanno vinto il premio per la miglior interpretazione femminile c’è Carla Sofia Gascon, donna transgender. Qualcosa si sta muovendo quindi…

“La vittoria di Carla Sofia Gascòn come miglior attrice significa premiare la sua arte ma anche darle la giusta possibilità di emanciparsi dalla sua storia. Noi tutti abbiamo una storia che non dobbiamo rinnegare ma dobbiamo vivere anche nel presente e nel futuro. Spero che crei un precedente, come lo spero de La vita che volevi”.

Chi ti segue sa bene che non hai esitato di essere contraria all’approccio che a volte ha la stampa sulla scelta dei titoli a effetto che qualche volta non rispecchiano l’esatto contenuto delle interviste. Se tu dovessi scegliere un titolo della nostra intervista, quale sarebbe?

“(Ride) Ognuno merita la sua Gloria!”