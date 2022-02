Netflix, anticipazioni su La vita bugiarda degli adulti: tratto dai romanzi di Elena Ferrante

Netflix rivela il cast completo de La vita bugiarda degli adulti, la serie, in 6 episodi, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, che debutterà entro la fine del 2022 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Come già anticipato, Edoardo De Angelis sarà alla regia e Valeria Golino nel ruolo di Vittoria. Netflix annuncia oggi che la protagonista Giovanna sarà interpretata dalla giovane attrice esordiente Giordana Marengo, mentre suo padre, Andrea, da Alessandro Preziosi e sua madre, Nella, da Pina Turco. Nel cast anche Azzurra Mennella, nei panni di Ida, e Rossella Gamba, nel ruolo di Angela, che interpretano due sorelle, entrambe amiche di Giovanna.

Attualmente in produzione tra Napoli e Milano, La vita bugiarda degli adulti è scritta da Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Edoardo De Angelis e prodotta da Fandango.

La vita bugiarda degli adulti è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.