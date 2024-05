Parte la prima visita esperienziale teatralizzata del Museo Correale

Immaginate una villa a picco sul mare appartenuta a una famiglia di nobili, immaginate che diventi un contenitore di tutte le opere d’arte raccolte dalla famiglia e che i due ultimi eredi la trasformino in Museo. Da qui parte la prima visita esperienziale teatralizzata pensata appositamente per il Museo Correale per festeggiare il suo importantissimo centenario. Si chiama “Sussurri al Museo Correale”, spettacolo ideato e realizzato dall’Associazione “Karma: Arte, Cultura e teatro” e debutterà Domenica 2 giugno al Museo Correale con 3 turni di spettacolo (ore 17:00, ore 18:00 e ore 19:00).

Accompagnati da una dama, visiterete liberamente le sale dei tre piani per immergervi nella bellissima atmosfera di una villa divenuta Museo. Durante il percorso sarete “interrotti” da Pompeo e Alfredo Correale, i fratelli che hanno dato il via alla costituzione del Museo, da Carlo Amalfi, pittore sorrentino intorno a cui è legata una romantica leggenda, e poi da un settecentesco “crupier” e altri personaggi che prendono vita davanti a voi mentre siete circondati da meravigliose opere d’arte.

Il presidente del Museo Correale Gaetano Mauro così commenta: «Questo è un anno ricco di nuovi eventi al Museo Correale e siamo felici di presentare questo nuovo appuntamento organizzato con l’associazione Karma che ha una ricca esperienza nel raccontare i musei con una visita esperienziale teatralizzata in costume».

«È una nuova e insolita esperienza – afferma il regista Antonio Ruocco - Normalmente, i nostri spettacoli hanno un filo conduttore univoco, volto a valorizzare il luogo che ci ospita. Il Museo Correale, invece, è un contenitore di opere d’arte di vario genere e sarebbe riduttivo fare uno spettacolo con un tema solo. Così ho pensato di lasciare che le persone siano immerse nelle sale e che trovino personaggi di tanto in tanto a raccontare di loro. Il teatro diventa così parte fondamentale, ma di accompagnamento alle bellezze museali».

«Il Museo Correale è di una bellezza rara. E il fatto che sia ancora poco noto al grande pubblico fa sì che la nostra mission sia ancora più forte. Attraverso il teatro andiamo a valorizzare un luogo di un valore culturale inestimabile e questo ci rende orgogliosi» ha concluso l’organizzatore Antonio Raia.

Il cast di Sussurri al Museo Correale è composto da importanti attori napoletani del panorama teatrale e cinematografico quali: Ciro Pellegrino, Sergio Savastano, Maria Claudia Pesapane, Ciro Scherma, Pino Beato e le anime accompagnatrici Lia Capasso ed Emma La Marca. Direttori di scena: Pasquale Raia e Angelo Imperatore.