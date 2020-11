Violenza sulle donne, Ida Rendano: "La denuncia è il primo passo per poter ricostruire la nostra anima"

Ida Rendano, nota artista partenopea, da sempre vicina alle donne e alla lotta contro la violenza con un occhio particolare rivolto ai figli delle donne vittime di femminicidio che vengono tutelati dalle nostre Iistituzioni. "Il 25 novembre, Giornata internazionale della violenza contro le donne - afferma la Rendano -, è un giorno di riflessione per tutte noi donne e per lanciare un messaggio di forza e coraggio verso noi stesse. Bisogna denunciare ogni minima forma di violenza, non bisogna mai trascurarsi per il rispetto della nostra persona e di chi vive con noi. La denuncia è il primo passo per poter ricostruire la nostra anima. La mia musica da sempre è stata un supporto per tutte le donne che hanno vissuto e vivono un'esperienza così drammatica. Mi appello a tutti coloro che accolgono le vittime di violenza affinché i centri e tutte le strutture predisposte possano aumentare in modo da poter accogliere tutte le richieste. in continua crescita. Durante il lockdown le vittime sono aumentate: le donne, in questo periodo, si sono sentite ancora più sole, non sapevano dove andare nè a chi chiamare. Tutto ciò non deve più accadere! Attraverso la mia musica e i miei social voglio lanciare un messaggio per sostenere questa battaglia".