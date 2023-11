la poesia al Gambrinus è etilica

“Verso del Vino. Verso divino - antologia di poesia etilica” è la raccolta firmata da Marianna Ferri e Ottavio Costa per Rogiosi Editore che sarà presentata questo giovedì, 23 novembre, alle 18.00, nella sala del tè del Gran Caffè Gambrinus, in via Chiaia 1/2. Con i curatori sarà presente anche l'autore della copertina del libro Alessandro Ciambrone. L’incontro, moderato da Carmine Maione, si concluderà con un brindisi offerto dall’azienda vinicola Casa Setaro.

Poesia etilica

Il volume si propone di condurre il lettore in un viaggio alla scoperta del vino nella poesia di tutti i tempi e di tutte le culture, dai lirici greci ai contemporanei. A ciascun testo proposto, in un gioco di echi e richiami, è abbinato un vino, scelto per le sue caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a gustare al meglio proprio quei versi in particolare e immagini altrettanto evocative delle tante combinazioni che il mondo del vino intreccia con l’arte e la letteratura.

Marianna Ferri, giornalista professionista, ha iniziato la sua carriera nella Pubblica Amministrazione nel 2006 e dal 2015 lavora presso l’Ufficio Stampa della Regione Campania per cui è responsabile della redazione dell’Ecosistema Digitale della Cultura della Regione Campania. È inoltre sommelier del vino e dell’olio.

Ottavio Costa, architetto, ha dedicato la sua vita professionale (e non) alla lettura: è infatti lettore professionista dal 1975. Costa ha inoltre ricevuto diversi premi di poesia e letteratura ed è autore e regista per la RAI di documentari sui beni culturali della Campania ed autore di Rogiosi Editore