L’attrice di Mary Poppins in un video al trasformista napoletano Luca Lombardo: “Sei un talento geniale”

Mago, trasfromista, clown e attore, il 37enne napoletano Luca Lombardo è diventato un “performer” di fama internazionale grazie al suo show “Poubelle. La magia oltre ogni immaginazione”. Uno spettacolo teatrale di trasformismo fregoliano, scritto insieme ad Augusto Fornari che ne firma anche la regia, con un unico personaggio in scena: un clochard che con la sua fantasia riesce a ritrovare quella semplicità nelle cose ormai perduta, creando storie fantastiche per intrattenere i passanti. Attraverso 25 cambi d’abito velocissimi (dallo spazzacamino di Mary Poppins a Peter Pan, da Super Mario Bros ai personaggi del celebre "Manga") regala alla platea l'essenza di un mondo ricco di bizzarre invenzioni e umanità. Lo spettacolo senza precedenti, applaudito in diversi Paesi del mondo, come Francia, Spagna, Emirati Arabi, Cina ed Egitto, ha affascinato sia adulti che bambini di diverse culture, cogliendo l’attenzione anche di Karen Dotrice, attrice britannica nota per l’interpretazione di Jane Banks nel film del 1964 “Mary Poppins”, e storica voce dei cartoons Disney, che si è complimentata in un video-messaggio con l'attore partenopeo per la sua performance, definendolo "un talento geniale".

“Quando ho ricevuto questo video - racconta Luca Lombardo - ho provato un’emozione indescrivibile. Sapere che una delle attrici del mio film preferito, di un film leggendario come Mary Poppins, ha visto la mia esibizione, mi ha regalato una felicità immensa. Le sue parole, i suoi complimenti mi hanno lasciato senza parole. In un momento così difficile in cui tutto è fermo, in cui il cinema e il teatro sono fermi, il suo messaggio è stato per me linfa vitale, ha risvegliato quell'entusiasmo che mi ha sempre caratterizzato ma che si era affievolito a causa della pandemia. Il suo video mi ha riportato alla mente le parole di Dostoevskij in Notti bianche “… il sognatore rovista nei suoi vecchi sogni, come fra la cenere, cercandovi una piccola scintilla per soffiarci sopra e riscaldare con il fuoco rinnovato il proprio cuore freddo, e far risorgere ciò che prima gli era così caro, che commuoveva la sua anima, che gli faceva ribollire il sangue….”. Dopo questo messaggio mi sono rimesso subito a lavorare a nuove idee. Sono sicuro che ripartiremo presto, e quando accadrà la gente avrà ancora più voglia di ridere e sognare”.

VIDEO-MESSAGGIO DI KAREN DOTRICE