I Verdena "infiammano" il Palapartenope

Si conclude in bellezza il Tour che ha segnato il gran ritorno dei Verdena sulle scene, con l’ultima tappa 2022 al Palapartenope di Napoli. Il concerto viene “inaugurato” con i brani dell'ultimo disco "Volevo Magia" uscito il 23 settembre dopo sette anni di attesa, su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music. Al nuovo disco è seguito dal 21 ottobre, un tour organizzato da DNA Concerti e Ufficio K Eventi, che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani fino a concludersi con il concerto a Napoli; le date sono andate quasi tutte sold out, e si sono inoltre aggiunti due speciali appuntamenti “Warm-up” a Livorno e Perugia. L'ultima tappa partenopea ha raggiunto l'apice quando il gruppo bergamasco ha accolto la richiesta del suo amato e fedelissimo pubblico, suonando il grande fuori scaletta, il tanto atteso e acclamato “Angie”. La folla era in visibilio. Un momento molto emozionante per tutti i nostalgici, ma anche per i più giovani: nonostante la differenza d'età questa pietra miliare ha saputo unire tutti. Il nuovo disco del trio rock è stato eseguito in maniera integrale ma non sono mancati grandi classici come “Luna”, Nevischio “Scegli me”, “Valvonauta”, quest' ultimo nel bis finale, mentre tra i nuovi brani spiccano il singolo promozionale “Chaise Longue” e “Certi Magazine”, oltre alla title track del nuovo disco. Ad integrare la storica formazione composta dai fratelli Alberto e Luca Ferrari e Roberta Sammarelli una new entry, il polistrumentista Carlo Maria Toller. Il sound dei Verdena sorprende sempre e non si smentisce mai, carico di riff graffianti e distorti, accompagnati da una ritmica potente e molto presente. Un'atmosfera resa ancora più intensa da luci studiate che hanno creato un'ambiente distopico e memorabile.

Il concerto, si sarebbe dovuto originariamente tenere nell’adiacente e meno spaziosa Casa della Musica, ma l’elevato numero di biglietti venduti per il ritorno dei "Nirvana italiani" ha obbligato il trasferimento del live nel ben più capiente Teatro Palapartenope, sempre all’interno dello stesso complesso di Fuorigrotta.

La scaletta dei concerti del Tour 2022 dei Verdena:

– Pascolare

– Crystal Ball

– Paladini

– Chaise Lounge

– Cielo super acceso

– Sino a notte (D.I.)

– Viba

– Starless

– Luna

– Don Calisto

– Sui ghiacciai

– Certi magazine

– Nevischio

– Paul e Linda

– X sempre assente

– Loniterp

– Puzzle

– Scegli me

– Muori delay

– Valvonauta

– Un po’ esageri

– Volevo magia

(di Sara Esposito)