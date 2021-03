Vera pizza Contest: la migliore pizza napoletana è polacca

In gara 726 pizze, da più che 50 nazioni. Sono i numeri da capogiro della seconda edizione del VeraPizzaContest, la sfida internazionale per pizzaioli tra le mura domestiche promossa dall'Associazione verace pizza napoletana, l'Avpn.

Ad aggiudicarsi il titolo di campionessa del mondo della pizza fatta in casa è stata la polacca Agnieszka Eem seguita da Davide Cormaci da Roma, e da un altro polacco, Adrian Gromek.

Il successo dell'edizione viene salutato positivamente da Antonio Pace, presidente di Avp, secondo il quale il risultato "oltre a confermare la straordinaria capacità della vera pizza napoletana di catturare l'interesse crescente di amatori e professionisti in ogni Continente, dimostra anche il momento d'oro che questa autentica eccellenza sta vivendo in particolare in Polonia. Una sorta di golden age che la nostra Associazione ha già intercettato da tempo, inaugurando a gennaio del 2020 una scuola per professionisti nel cuore della città di Poznan, dove malgrado la pandemia si sono svolti otto corsi formativi letteralmente andati sold-out, grazie al prezioso lavoro della direttrice Ewelina Przygocka e del Brand Ambassador Marcin Garbowski. E adesso, spinti anche dai risultati del VeraPizzaContest 2021, siamo in procinto di lanciare dei corsi amatoriali proprio per i tantissimi polacchi che si stanno appassionando sempre di più alla Vera Pizza Napoletana".

I partecipanti sono stati perlopiù uomini (68% dei concorrenti) e di 51 nazionalità differenti, tra cui principalmente italiani, polacchi e brasiliani. Molti però anche da Messico, Macedonia, Algeria, Giordania, India, Filippine, Paraguay, Bolivia e Perù.

Sono state 1.280 in tutto le pizze presentate al VeraPizzaContest 2021 (+60%), di cui 726 (351 in più dello scorso anno) ammesse in gara. Le 20 finaliste sono state sottoposte ad una giuria internazionale.

Ai tre primi classificati sono stati assegnati al primo un corso professionale base di 9 giorni da svolgere presso l'Avpn School di Napoli (o in alternativa un corso on line professionale base di 5 giorni), al secondo un corso professionale avanzato di 3 giorni da svolgere presso l'Avpn School (o in alternativa un corso on line avanzato di 3 giorni), al terzo classificato un corso amatoriale di 4 ore da svolgere presso l'Avpn School (o in alternativa un corso amatoriale on line da 2 ore).