Valerio Fluido Celentano, da Napoli alle strade di New York con "Messico 86”

Percorso in salita per Valerio Fluido Celentano, il giovane compositore e musicista napoletano che sulle strade di New York con il suo secondo singolo “ Messico 86” presenta una vera e propria intima confessione. O meglio, lo spaccato della vita di un ragazzo con un sogno nel cuore. Che non è quello di rivedere il Napoli campione, ma semplicemente di crescere come musicista e lasciare un segno nel vasto panorama artistico internazionale.

Valerio Fluido Celentano produce integralmente la traccia musicale, registrandone tutti gli strumenti, ed editandone personalmente anche il videoclip caricato sul canale youtube di approfondimento calcistico Caffe Napoli 1926. Il calcio come metafora di una vita condita da scelte coraggiose e momenti di difficoltà dovuti all'esplosione della terribile pandemia che interrompe momentaneamente il lavoro di musicista che Fluido aveva conquistato nel 2011 col trasferimento a New York, all'inseguimento di possibilità e prospettive che la sua citta non riusciva a garantire, nonostante l'impegno e il talento. Ed ecco un'altra metafora sportiva, la più evidente e comprensibile: vinci e convinci, nel tuo "campo". Poi arriva un allegorico infortunio muscolare che ti costringe a fermarti. Puoi arrenderti, o trovare una nuova strada magari temporanea. O meglio forse parallela. Perché ad oggi Valerio è tornato al suo lavoro di musicista, ma non smette certo di parlare di calcio e non abbandona la sua community. Anzi, si confronta con addetti ai lavori e partecipa alle diverse trasmissioni televisive per portare il suo punto di vista, di tifoso napoletano all'estero. A cui manca lo stadio San Paolo, e che non riesce sempre a chiamare "Maradona".

In “Messico 86”, Valerio Fluido Celentano strizza l'occhio alle sue influenze musicali italiane (99 Posse, Caparezza, Frankie Hi-Nrg), fondendole con un sound più internazionale: inevitabile conseguenza della sue esperienza negli States, dove l'hip hop arriva finanche nei teatri di Broadway, linguaggio artistico universale e rispettato dalle streets del Bronx fino alla Casa Bianca.