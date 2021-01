In uscita "Chiove": il nuovo singolo de I Rinvigoriti

Il brano faerà da “apripista” all’album “Mele” in uscita la prossima Primavera

Il 22 Gennaio 2021 sarà pubblicato il singolo Chiove de “I Rinvigoriti”. Tale brano fungerà da “apripista” all’album “Mele” in uscita la prossima Primavera. Autore del testo è Andrea Vigoriti, cantante del gruppo ed ideatore del progetto, accompagnato dalla Chitarra di Mariano Lieto (anche produttore artistico), dal Pianoforte di Sergio Salierno, dal Basso di Davide Lautiero e dalle Percussioni di Marco Santamaria. Alla realizzazione del singolo hanno collaborato: Francesco Annella, già autore musicale e Carla Grimaldi (violinista della Folk Band Blindur).

"Racconto di un Amore che non esiste più"

"Chiove, così come gli altri brani dell’album, strizza l’occhio al romanticismo perduto degli anni ‘80, con sonorità molto vicine a quell'epoca e tematiche d'altri tempi. Racconta, in particolare, di un Amore che non esiste più, perso, lasciando libera interpretazione a quest'ultima affermazione. Un ritorno nostalgico al passato, fatto di racconti scritti su carta e di attese (a volte) eterne", ha raccontato Andrea Vigoriti.