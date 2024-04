Un corto dell'accademia di Belle arti diventa uno spettacolo teatrale

Come tutti i bambini anche la piccola Araihc vuole vivere i suoi sogni ad occhi aperti e con la leggerezza dei suoi anni, superare l’ordinario rincorrendo qualcosa di indescrivibile. La piéce teatrale “Una mostra impossibile” ci trasporta in questo universo parallelo, un mondo incantato fatto di arte, danza e poesia. Lo spettacolo ideato e realizzato da Sabato Malafronte con coreografie dello stesso e di Miriam Barbato, nasce da un’opera inedita dell’artista Chiara Pepe e vuole rappresentare le tante sfumature della società contemporanea.

“Questa rappresentazione vuole essere un tributo alla mia carissima amica Chiara Pepe venuta a mancare troppo presto” - ha dichiarato il direttore artistico Sabato Malafronte. Un cortometraggio presentato a Venezia e a Napoli all’accademia delle Belle Arti che portiamo in scena.

La sceneggiatura prova a trasportarci non solo nell’ incanto della protagonista Araihc (anagramma proprio di Chiara) ma in quello di ognuno di noi, un incanto spesso spazzato via dai problemi quotidiani, dalle insidie delle società, dal destino e dalla morte.

“Ho seguito da vicino la realizzazione di questo spettacolo, una tempesta emotiva e avvolgente che vi lascerà senza fiato. Per questo vi invito a partecipare e a condividere questa iniziativa” questo il commento di Marisa Nastro, curatrice della galleria d’arte Barbato.