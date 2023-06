Ex base Nato, ecco "Un'estate da vivere": a Bagnoli musica, teatro e cultura

A giugno e fino a fine settembre lo spazio all’aperto dell’Ex Base Nato – Parco San Laise a Bagnoli, grazie alla Nonsoleventi srl e al patron del Palapartenope Rino Manna, si vestirà di colori e di suoni con un calendario imperdibile e pieno di appuntamenti.

Gli appuntamenti di giugno

Innanzitutto, ogni giovedì i Soul Express cureranno "Selecta", una selezione musicale con aperitivo dal tramonto. Poi ci saranno gli imperdibili concerti. il 24 giugno sarà la volta di Sal da Vinci in concerto con i suoi brani più celebri. Il 28 giugno invece "Napoli incontra il Brasile", evento patrocinato dal Consolato Brasiliano e che vedrà l’incontro inedito tra il percussionista partenopeo Peppe Sannino ed il duo Republica Da Alegria composto dalla cantante Josy Nogueira e dal chitarrista Elton Matos. Il concerto che permetterà di ascoltare i più celebri brani della musica brasiliana, sarà preceduto da un workshop sulle percussioni brasiliane tenuto dal Maestro Peppe Sannino. Nel corso della serata ci saranno inoltre stand di artigianato tipico e sarà possibile degustare i cocktail tipici brasiliani.

Gli appuntamenti di luglio

Il 1 luglio Massimiliano Gallo si esibirà con lo spettacolo "Stasera, Punto e a Capo", un punto per ricominciare e riprendere, un confronto generazionale per capire se questa vita è quella che ci siamo scelti, la migliore soluzione per noi, o quella che ci hanno preparato. Il 7 luglio saranno di scena i Marlene Kuntz: la storica band torna sul palco con un progetto artistico e sociale che unisce musica e difesa dell'ambiente, Karma Clima Tour.

Il 12 luglio ci sarà una serata dedicata ai grandi successi della musica leggera italiana, con I Migliori Anni in Concerto d’autore Don Backy, Mariella Nava, Michele Pecora, Mimmo Cavallo, Gianfranco e Giada Caliendo. Il 14 luglio ancora un family show, "La Famiglia Madrigal", una sorprendente commedia musicale ispirata al nuovo classico Disney, Encanto, ma con tratti di originalità grazie ad una accurata riscrittura.

Il 15 luglio Gianni Fiorellino in concerto, e poi il 18 luglio l’istrionica Lina Sastri in "Concerto Napoletano" un’atmosfera visiva e musicale assolutamente lirica, passando dalla tammurriata popolare a quella del Gargano, evocando i suoni delle chitarre per emozionarsi con la voce raffinata della musica napoletana. Il 19 luglio per la prima volta a Napoli Alfa, il giovane cantautore genovese che ha registrato sold out in tutta Italia, che porterà in città il suo Tra le Nuvole tour.

Il 21 luglio ci sarà Rosario Miraggio in concerto, mentre il 25 luglio sarà la volta dell’Anima Folk Fest, un festival sull’identità culturale della Campania e di tutto il Sud; che celebra i suoni, le storie ed i valori del passato, rendendoli attuali e fruibili per un pubblico di tutte le età. Il vasto repertorio della nostra terra tra tammurriate, tarantelle, brani d’autore e canzoni classiche napoletane. Oltre al concerto ci saranno stand di artigianato locale e prodotti agro alimentari. Tra gli artisti Fiorenza Calogero, Marcello Vitale, Biagio De Prisco, Luigi Matrone e alcuni danzatori.

Il 28 luglio ci saranno Truppi e Dente in concerto: il primo erede di quella scuola meravigliosa di cantautori che ci appartiene e le cui parole delle sue canzoni non temono argomento, spiazzano e sorprendono; il secondo il cui stile cantautorale viene accostato dalla critica a quello di artisti come Lucio Battisti, Luigi Tenco, Ivan Graziani, Rino Gaetano e Francesco De Gregori presenterà anche i brani del suo nuovo album.

Ancora, il 29 luglio sarà la volta di Biagio Izzo in "Balcone a 3 piazze": a Napoli un’insolita bufera ha interrotto i collegamenti col resto d'Italia così Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, in cui sperava di riallacciare i rapporti, ma mentre è solo in casa sente bussare al balcone.

Agosto, settembre e gli altri eventi

Mentre anche per agosto e settembre sono in arrivo ancora tantissimi artisti, è già in programma la presentazione di diversi libri in collaborazione con la casa editrice Marotta & Cafier. Tra questi, "La canzone che ti Devo" di Flo, "Kamikaze Blues Explosion" di Claudio Metallo, "Orda" dello scrittore e giornalista spagnolo Ricardo Menéndez Salmòn e "Spacciatori di libri" di Rosario Esposito La Rossa.



Dal 19 giugno partirà anche un laboratorio di teatro gratuito per bambini dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile a cura della Nonsoloeventi. Ci sarà altresì una vetrina per concerti di artisti emergenti e compagnie nazionali di drammaturgia contemporanea. Lo spazio presso dell’Ex Base Nato gestito da Rino Manna, punta a diventare un luogo di ritrovo, di cultura e d’intrattenimento per tutta la famiglia, all’interno dell’area dotata di ampio parcheggio e circondata dal verde anche bar, street food, pizza e gelati. Radio partner della stagione sarà One station Radio, che metterà in palio per gli ascoltatori anche dei biglietti per le serate in programma.

I biglietti sono già disponibili presso il circuito ticketone.