Nasce UGL Academy, scuola di alta formazione online in partenariato con le Università Pegaso e Mercatorum

UGL Academy, frutto dell’accordo tra le Università Telematiche Pegaso e Mercatorum e l’Unione Generale del Lavoro, si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti i lavoratori che hanno l’esigenza di aggiornare le proprie competenze professionali e raccogliere le nuove opportunità che il mercato produttivo offre.

Si tratta di otto corsi di Alta formazione in ambito giuslavorista che affrontano temi quali: il Diritto del lavoro e della previdenza sociale, le relazioni industriali, lo smart working, la sicurezza sul lavoro in tempo di Covid, la contrattazione collettiva, il lavoro prevalentemente personale non subordinato e il rapporto di lavoro subordinato.

La scuola si caratterizza per l’apporto contenutistico estremamente qualificato, grazie al coinvolgimento di illustri esperti di settore e docenti universitari, e all’erogazione dei corsi in modalità telematica, attraverso il supporto della piattaforma di e-learning più tecnicamente avanzata d’Europa che consente di approcciare allo studio in maniera flessibile e di accedere ai materiali 7 giorni su 7, 24h su 24, da qualsiasi device.

La partnership, che nasce dalla comune adesione ad un ampio e ambizioso progetto di lifelong learning, prevede per tutti gli iscritti al sindacato un’agevolazione economica dal 30% al 50% della retta sui corsi di laurea erogati dai due atenei. In questa ottica, nelle sedi territoriali dell’UGL, saranno attivati diversi infopoint nei quali gli utenti potranno chiedere informazioni sull’intera offerta formativa delle università Pegaso e Mercatorum.