Scugnizzo Liberato, ecco Uè Fest 5 - LOOP dal 27 al 29 maggio

UE’ UNDERGROUND ECCETERA 5 - LOOP wontlov?rsrvrevoltnow, ospitato e prodotto dallo SCUGNIZZO LIBERATO di Napoli, Laboratorio di Mutualismo e Spazio Sociale (luogo nato dalla riappropriazione dell'ex carcere minorile Filangieri) e promosso dai collettivi dei festival CRACK! di Roma, NaDir di Napoli e CA.CO. Fest di Bari.

Saranno tre giornate, 27, 28 e 29 maggio, in cui il fumetto e stampa underground si riappropriano dello spazio tra vicoli e salite del quartiere Montesanto.

Presso il Laboratorio di Mutuo Soccorso di Salita Pontecorvo 46 ci saranno fanzine, mostre, presentazioni, musica: quello che sapete che caratterizza il UE’ Fest nella sua interezza. Finalmente ritornerà la Saletta, luogo di contaminazioni e storture musicali; ritornerà il festival lungo un weekend, ritorna la necessità di costruire rapporti e sensazioni condividendo lo stesso luogo fisico.

Presentazione

Il loop della crisi incessante rimbomba nelle nostre vite, cercando di estirpare ogni tipo di rapporto o relazione non basata sul binomio produzione - consumo. Questa gabbia escheriana che totalizza ogni tipo di visione della realtà, portando inevitabilmente a costruire un immaginario desolante, si alimenta con la sua ripetizione costante.

Scegliamo quindi di ripartire dai nostri rapporti più stretti e duraturi. Ripartiamo dall’Amore, nella sua accezione più ampia e trasversale e fuori dalla struttura binaria etero-patriaricale, che definisce ogni nostro gesto più intimo e spontaneo, e dalla cura che ci scambiamo ogni giorno. Ripartiamo dal nostro essere inevitabilmente e inesorabilmente Amanti, dalla carnalità e dalla spontaneità, non solo per rivoltarci e rompere questa catena ma per costruire un immaginario ed un mondo differente, libero dalla fredda ed incessante ripetizione e ricco di tutto ciò che è contaminazione.

Le Mostre

SATOMI KAZUNORI

Nato a Tokyo, artista autodidatta.

“… sono concentrato nel disegnare immagini personali viscerali, senza esitazione e tentennamenti. La mia personalità calma e sensata è in continua lotta con il mio io bestiale. Metto tutte le mie sensazioni in queste ragazze per condividerle con gli spettatori.”

ELLIOT SNOWMAN

Non è vero che tutt? l? artist? aspirano ad una grande popolarità, far parte della hall of fame dell’arte contemporanea, non a tutt? interessa il culto dell'ego, che si misura attraverso migliaia di follower.

Elliot Snowman ne è la prova vivente: di lui si sa poco quasi nulla, non è discrezione, sa bene che sono le sue creazioni a parlare.

Ecco a voi Elliot Snowman, illustratore con sede a Londra, noto per il design dei suoi coloratissimi animali, audaci personaggi che affollano materia e spazio.

FEDERICA FERRARO

Assemblata a Napoli in un freddo gennaio del 96. cresce fra la stazione centrale e la periferia, tra i binari arrugginiti di Gianturco e i capannoni abbandonati di Poggioreale. Studia incisione a Napoli mostrando fin da subito la sua attitudine alla deformazione. Successivamente si sposta a Bologna per studiare fumetto e disimparare a disegnare.

Attiva da anni nell'autoproduzione collabora con diverse realtà e pubblica la sua prima storia breve nell'antologia Materia Degenere 2. Attualmente produce e scarrozza la sua ferraglia in giro per le fiere.

CANI & PORCI

Cani E Porci crew è una crew o collettivo nato da un idea di Alexander Tenia e Awer nell'aprile 2013; come da definizione di google: “le persone più disparate: alla festa ha invitato cani e porci”, idea base del collettivo è un po’ quella di formare una crew un po’ fuori dagli schemi del graffitiwriting che ci hanno abbastanza annoiati, ovvero bypassare questa pippona dell’super EGO da writer, proponendo una crew open source i cui membri sono liberi di invitare cani e porci a unirsi al collettivo senza l’obbligo d’esser writers o pittori strani, sono dei nostri parecchi punkabbestia, dj, producers, performers, ballerine, cagne e porche con le uniche cortezze di sceglier soggetti stilosi che sbavano come cani o puzzano come porci o entrambi. Cani e Porci e una roba worldwide un po difficile da tradurre agli stranieri ma siam riusciti a tirar dentro parecchi italiani all’estero membri dagli States, Sudamerica, Bulgaria, Albania, Spagna, Inghilterra, Germania, Italia, Puglia, Taranto, Martina Franca, Crispiano, Polignano a mare e Valmadrera!

A UE’ saranno presenti Tommaso Liuto, Rughi, Tropidelia, Awer e Acquaspazio.

Laboratorio Fumetto Scugnizzo Liberato

L’infinita ricerca dell’infinito

L? partecipant? al primo laboratorio di fumetto base dello Scugnizzo Liberato, condotto da Claudio Avella, presentano al Uè Fest il risultato del loro percorso. Una mostra di undici fumetti brevi, che hanno come tema portante la ricerca, e le cui storie sono connesse tra loro generando un loop infinito, in cui l’ultima tavola si chiude con l’inizio della prima.

ALTRAMAREA

La II edizione di AltraMarea Festival ha dato vita ad una mostra con più di 80 opere illustrate nate dalle diverse suggestioni che artisti e artiste hanno avuto a partire dal logo di AltraMarea e che hanno poi elaborato e trasformato con creatività secondo il proprio stile.