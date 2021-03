Tutta "l'anima nera" del rapper napoletano unico anx nel suo ultimo singolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

“ANIMA NERA” segue la linea di produzione dei precedenti lavori dell’artista, un brano urban/hip hop cantato in dialetto napoletano per rafforzarne il sentimento. “E' tutto dentro di noi. Lì dove tutto è nero e si nasconde, dove non c'è certezza ma solitudine. Ricordare il passato ed essere tranquilli con se stessi anche quando tutto è grigio e senza sfumature. Anima Nera è ciò che siamo. E' il ricordo che ci fa male ma ci fa vivere, è ciò che ti circonda e prova a sfinirti. E' la finzione di ciò che hai intorno a contrasto con il buono che hai dentro e non ha spiegazione, non ha definizione.”, spiega Unico Anx. Il brano è stato scritto da Emanuele Gaito, arrangiato e prodotto da Leonardo Curiale ed Emanuele Gaito mixato e masterizzato da Leonardo Curiale. Distribuzione Carioca Records /Artist First. Note biografiche: Emanuele è un ragazzo che fin da piccolo ha trovato nella scrittura un modo per sfogarsi, parlare ed essere libero di esprimersi. Grazie a questo e alla passione per la musica ha trasformato i suoi appunti, aforismi, strofe e parole in rime. Nei suoi brani tratta argomenti molto attuali descritti dal suo punto di vista; un punto di vista sincero e senza filtri. Nel 2020 ha rilasciato il suoi primi singoli “FEMMN” e “MA CHE TENG A VERE” pubblicati per Carioca Records e distribuiti da Artist-First che hanno superato entrambi i trentamila stream su spotify. CANALI SOCIAL UNICO ANX Facebook: https://www.facebook.com/unico_anx-102909251377395 Instagram: https://www.instagram.com/unico_anx Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCauDdowvaAET7AbQgYnstLQ Spotify: https://open.spotify.com/artist/2vDcRNLPko1OesgZ3CBm8G?si=PMv-mS6BSsS8MUl6ucoEkw