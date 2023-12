San Carlo, stagione teatrale aperta con la Turandot

Prima al San Carlo per la Turandot, che ha aperto la stagione teatrale. Apprezzamenti unanimi per le voci, dissenso, invece, per la regia di Vasily Barkhatov. L'opera è stata comunque accolta da calorosi applausi. Ovazione del pubblico anche per il direttore musicale Dan Ettinger che ha guidato l'orchestra.

Nella nuova produzione la principessa Turandot è l'americana Sondra Radvanovsky, Calaf è Yusif Eyvazov, Timur è Alexander Tsymbalyuk, Liù è la stella campana Rosa Feola, la più applaudita.

Allestimento dark

Allestimento fantasmagorico, dark, sui misteri della morte e dell'amore per l'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini. Le scene sono di Zinovy Margolin, firma i costumi di varie epoche Sei le repliche fino al 17 dicembre. Secondo cast il 10, 13 e 16 dicembre con Oksana Dyka (Turandot), SeokJong Baek (Calaf), Amina Edris (Liù).