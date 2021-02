Bellissima e fan di Napoli: la cantante polacca Natalia canta “Tu vuo' fa' l'americano”

La cover del pezzo di Carosone, canzone che in questi giorni compie 65 anni, è il primo singolo dell'album della Moskal “There is a star” dedicato alla canzone italiana

Una cover di successo del brano di Renato Carosone “Tu vuo' fa' l'americano” - che proprio in questi giorni compie 65 anni - viene dalla Polonia. A cantarla è la giovane artista Natalia Moskal, che ha prodotto il pezzo insieme a Ian Stoklosa.

Si tratta del primo singolo dell'album della Moskal “There is a star”, progetto dedicato alla musica italiana e a canzoni che ne hanno fatto la storia negli anni '50 e '60.

“''Tu vuo' fa' l'americano' – spiega la cantante – è una bellissima canzone molto popolare, famosa in tutto il mondo, che ho deciso di reinterpretare a modo mio. Ero un po' preoccupata perché canto parti in lingua napoletana e si può sicuramente sentire il mio accento Polacco...spero sinceramente di non offendere nessuno. L'ho conosciuta in uno dei miei film preferiti, 'La baia di Napoli' con Sophia Loren e Clark Gable. Abbiamo aggiunto un tocco americano alla canzone, il produttore dell'album ha suonato il contrabbasso che fa in quallche modo tomare ancor più indietro nel tempo in uno "speakeasy americano anni '20”.