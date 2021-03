Concerti gratis al Trianon con Maldestro, Tommaso Primo e tanti altri

Si è tenuta questa mattina nel teatro Trianon Viviani la conferenza stampa di presentazione di Suoni contro muri. 6 testimonial per 6 musicisti con 6 artisti d’arte contemporanea in 6 concerti, ideata da Marisa Laurito. La rassegna, che incrocia la musica e l’arte, si compone dei concerti – in streaming gratuito – di sei musicisti, ognuno dei quali raccontato da un noto “testimonial” e accompagnato dalle opere di un artista, e vede la collaborazione del museo Madre.

A illustrare l’iniziativa il presidente della fondazione teatrale Giovanni Pinto, il direttore artistico del Trianon Viviani Marisa Laurito e Anna Cuomo per il museo Madre. Sono intervenuti anche alcunii protagonisti della rassegna.

“E’ sempre affascinante miscelare arti diverse. Ma in questo caso mi ha spinto anche un’altra motivazione. Molti teatri sono costretti ad offrire spettacoli a porte chiuse ed ho pensato di unire ai concerti anche altre arti, come la pittura e la fotografia. Credo sia un progetto ben riuscito con tanti artisti straordinari. Sono molto contenta”, ha detto Marisa Laurito.

Il programma completo della rassegna

Gli spettacoli saranno trasmessi sulla web tv del teatro per tre volte in una sola settimana. Si parte il 10 marzo con Renzo Arbore che racconta Gianni Conte, accompagnato dalle opere di Lello Esposito. Il 17 marzo Eugenio Bennato racconta Fiorenza Calogero accompagnata dalle opere di Enrico Benetta. Il 24 marzo Stefano Bollani racconta Lorenzo Hengeller accompagnato dalle opere di Roxy on the Box.

Il 31 marzo Tosca racconta Suonno D’ajere accompagnato dalle opere di Giuseppe Ricciardi. Il 7 aprile Peppe Barra racconta Tommaso Primo accompagnato dalle opere di Chiara Pirollo. Il 14 aprile Maurizio de Giovanni racconta Flo accompagnato dalle opere di Valeria Laureano. Infine, bonus track della rassegna sarà il concerto di Maldestro trasmesso dal 21 aprile. Le programmazioni sono mercoledì ore 19, venerdì ore 16 e martedì ore 18.