Totò rivive alla Sanità nell'anniversario della morte

Il 15 aprile del 1967, 55 anni fa, morvia Antonio de Curtis, per tutti Totò. Nel Rione Sanità è stato ricordato grazie a un'iniziativa messa in piedi da Europa Verde che ha visto protagonisti l'attore Umberto Del Prete, che ha offerto la sua interpretazione del principe della risata, e Ciro Poppella, che ha creato per l'occasione il dolce 'La bombetta di Totò'.

"Le istituzioni di questa città sembrano aver dimenticato questo grandissimo artista - ha affermato Francesco Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde - In vent'anni il Comune non è stato in grado di realizzare un museo di Totò. Per questo motivo, ho chiesto alla regione di affidare il progetto ad altri soggetti".