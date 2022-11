Un concoso per avere Tony Tammaro a cena a casa? Ecco come partecipare

Non verrà a scrocco come il suo personaggio vorrebbe, ma pare abbia intenzione di portare mozzarella, vino e paste. Tony Tammaro ha lanciato un divertente concorso per i suoi fan. Il montepremio? Una visita a casa del cantante, con tanto di...cena da offrirgli.

Per partecipare bisogna fotografarsi (pare) con una pietanza da proporgli, e soprattutto col biglietto del suo concerto che terrà al Palapartenope il prossimo 27 dicembre. Conviene partecipare, ci pensate a quanto sarà emozionante il momento in cui vi chiederà dov'è il bagno?