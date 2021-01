Alexa impara il napoletano: ecco la tombola con tanto di smorfia

Alexa, l'assistente personale intelligente sviluppato dall'azienda statunitense Amazon, ha una nuova skill che sta diventando particolarmente popolare in questi giorni: una Tombola con tanto di smorfia napoletana.

Si tratta di una creazione dello sviluppatore partenopeo Pierpaolo Sepe, già lanciata due anni fa e ora particolarmente aggiornata. La tombola in sé è gratuita, mente l'aggiunta della smorfia in napoletano è un contenuto premium a pagamento.

Basta chiedere ad Alexa “Comincia una nuova partita” e si è subito in gioco, con estrazioni ad intervalli stabiliti o anche mettendo in pausa, sempre con comandi vocali. Si potrà interagire con Alexa, chiedendo informazioni come quella di ripetere l’ultimo numero, controllare la validità di ambo, terno, quaterna, e così via.

Inoltre, con dispositivi Amazon come Echo Spot, Echo Show o Firestick, si potrà visualizzare a schermo il tabellone, aggiornato in automatico ad ogni estrazione.

C'è un'ultima novità: la versione detta “asintomatica”, realizzata in collaborazione con la pagina Facebook Ass & Mazz, che esorcizza l’atmosfera pesante dei tempi del Covid-19 per esempio cambiando “La paura” del numero 90 a “Il positivo”.