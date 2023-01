Tita Savarese: la rockettara dal cuore di panna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Tita Savarese ha 34 anni e canta e recita sin da bambina. La musica è una sua fedele compagna da sempre, grazie alla grande passione trasmessale dai suoi genitori. Vulcanica e tenace ha da sempre lottato per i suoi sogni. Infatti, oggi Tita fa la cantante. Lo fa da sempre, da quando ha memoria. E’ una rockettara ma dal cuore di panna, così per lo show di prima serata di Rai 1 della scorsa settimana ha deciso di imitare Cristina D’Avena in un medley composta da Mila e Shiro – Due cuori nella pallavolo, Kiss Me Licia e Occhi di gatto. Tita quando è stata contattata per partecipare al programma era molto indecisa se imitare Cristina D'Avena o Janis Joplin. Alla fine ha optato per la prima, dando prova della sua indiscussa capacità vocale e al contempo avendo a sorpresa la possibilità di poter duettare con il suo riferimento artistico, la mitica e intramontabile Cristina D'Avena. Un momento magico e inaspetatto che in diretta tv ha visto Tita emozionarsi e stupirsi, inquanto totalmente all'oscuro di questa sorpresa televisiva. Un regalo che il programma di Carlo Conti ha voluto fare alla giovane cantante, che di certo non scorderà mai. Tita è da sempre una grande seguace del percorso artistico e professionale di Cristina D'Avena e da 10 anni porta in tour per tutte le piazze del Sud Italia la serata Cartoni, uno spettacolo/concerto rivolto alle famiglie con le colonne sonore dei cartoni dei mitici anni 90 cantati da Cristina D'Avena, ancora molto amate e richieste da grandi e piccini. Tita Savarese ha però alle spalle una lunga gavetta tra concerti, club e teatri, con il sacro fuoco del rock e l'amore per Etta James, Janis Joplin, Mia Martini, Loredana Bertè, che hanno segnato il suo modo di interpretare i brani. Tita ha all'attivo la pubblicazione di 2 inediti disponibili su spotify. Nel 2019 ha pubblicato "Insane" e a seguire "Come closer (dance for me)" con la produzione artistica di Fanizzi in collaborazione con la Melarido recording del cantautore Luca Sepe . Questi due lati della sua personalità artistica si scontrano e incontrano costantemente in un susseguirsi di emozioni, parole e musica, che Tita spera presto di poter far ascoltare al grande pubblico.