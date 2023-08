Dopo 45 anni ritrovata la testa della statua di Hermes

Una storia lunga 45 anni che ha riportato, oggi, la testa della statua di Hermes al suo posto: a Baia, frazione di Bacoli, nel Parco archeologico dei Campi flegrei. Una storia, raccontata sulla pagina Facebook del Parco, che comincia nel giugno del 1978, quando nella notte tra l'8 e il 9, la testa fu staccata dal corpo e portata via. Le ricerche dei carabinieri portarono al ritrovamento del manufatto l'8 maggio del 1979. era finita in Germania e, una volta riconosciuta grazie all'inconfondibile macchia rossastra, fu custodita nella Glyptothek di Monaco di Baviera.

Bisognerà attendere l’11 luglio del 1979, affinché la testa venisse restituita alla Soprintendenza. Il peggio sembrò passato e, invece, il capitolo più doloroso della storia doveva ancora essere scritto. Il reperto, infatti, è stato smarrito tra le migliaia di pezzi nei depositi del Mann di Napoli e, con il tempo, la precisa collocazione è stata dimenticata.

Ci sono voluti anni di indagini da parte degli archeologici del Parco archeologico del Campi Flegrei perché l'oggetto in marmo fosse individuato, ancora avvolto in un giornale del 1979. A quel punto, si è trattato solo di completare l'iter burocratico. La testa di Hermes è oggi tornata a Baia, come 45 anni fa, ma anche come oltre 2000 anni fa, nel luogo dove gli antichi romani l’avevano voluta.