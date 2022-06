La nuova stagione del Teatro Troisi: si parte con Christian De Sica

Grande entusiasmo al Teatro Troisi, dove, il patron Pino Oliva, annuncia gli spettacoli della stagione 2022-2023 e anticipa il nome degli ospiti delle magiche serate all'Arena Flegrea. Accompagnato dagli artisti, prossimi protagonisti di una stagione divisa tra il ritorno alla normalità e gli appuntamenti di qualità, Pino Oliva è pronto per illustrare i temi, gli obiettivi e le novita di una programmazione ricca e variegata. Ed è grazie alla

sua tenacia e al Patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, che al Teatro Troisi di via Leopardi, con un abbonamento a tredici spettacoli a partire da 150 euro, oppure con un'opzione per quattro spettacoli a scelta, a partire da 80 euro, si potrà assistere a una serie di lavori divisi tra il comico, il sociale, la musica e il cabaret. Si partirà il 23 settembre, eccezionalmente (con il biglietto del Troisi) all'Arena Flegrea per motivi di capienza di palcoscenico e di pubblico, con Christian De Sica e il suo show “Una serata tra amici”.

A seguire il 20 ottobre arriverà Gene Gnocchi con il suo spettacolo “Sconcerto Rock” e si continuerà con artisti di grande prestigio e popolarità come Antonello Costa, Massimiliano Gallo, Simone Schettino, I ditelo Voi, Francesco Procopio ed Enzo Casertano, Eduardo Tartaglia, Veronica Mazza, Stefano Sarcinelli e Patrizio Oliva, Valentina Stella, Barbara Foria, Paolo Belli, Angelo Di Gennaro, Fabio Brescia e Diego Sanchez e ancora Gino Rivieccio e fuori abbonamento, Peppe Iodice. Per chi non volesse approfittare della convenienza dell'abbonamento comprensivo dello spettacolo inaugurale di Christian De Sica pur senza perdersi la serata con lo stesso artista, si potrà pure optare per l'abbonamento “Poker” grazie al quale all'Arena Flegrea al costo (per quattro spettacoli) di 95 euro per il primo settore, 85 per il secondo e 75 per il terzo, si assisterà oltre al lavoro di De Sica “ Una serata tra amici”, agli spettacoli di Biagio Izzo, Peppe Iodice e Sal Da Vinci. I biglietti singoli costano per i tre settori, rispettivamente 32, 27 e 22 euro.