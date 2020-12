San Carlo, comincia la stagione in streaming: il messaggio degli artisti

Il teatro San Carlo di Napoli vuole farsi sentire anche in un'annata buia come quella caretterizzata da una pandemia. La stagione 2020/2021 comincia nonostante tutte le difficoltà. A casua delle nome anti-Covid, gli spettacoli saranno disponibili in streaming. Si parte il 4 dicembre, con Cavalleria Rusticana, disponibile fino al giorno 7. ll 10 dicembre sarà la volta del Gala Mozart Belcanto, disponibile in streaming fino al giorno 13. Gli spettacoli saranno trasmessi su Facebook, dove sarà possibile anche acquistare i biglietti virtuali. In attesa della prima, gli asrtisti hanno inviato un videomessaggio destinato al pubblico napoletano.