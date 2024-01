Il Teatro San Carlo torna sulla Rai con Otello

Il Teatro San Carlo torna sulla Rai, in particolare sui Rai 5. Il giorno segnato in calendario è quello del 24 gennaio, quando alle 10, andrà in onda l'Otello di Rossini, per la prima regia lirica di Amos Gitai e con scenografie e costumi di due premi Oscar: Dante Ferretti e Gabriella Pescucci. La data del San Carlo si inserisce nel programma Rai di promozione dell'opera lirica, con trasmissioni dal 22 al 26 gennaio.

Oltre all'Otello di Rossini, saranno trasmesse anche le seguenti opere: lunedì 22 gennaio, dal Teatro alla Scala, “La donna del lago” di Gioachino Rossini nell'edizione del 1992 con la regia di Werner Herzog; martedì 23 gennaio, “La gazza ladra” di Gioachino Rossini”, diretta da Riccardo Chailly con la regia di Gabriele Salvatores e le scene e icostumi di Gian Maurizio Fercioni; giovedì 25 gennaio, "Madama Butterfly” di Puccini, nel discusso allestimento del regista Ken Russell; venerdì 26 gennaio, “Boris Godunov” di Musorgskij, grande affresco della Russia tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, con la regia di Andrei Konchalovskij e la direzione musicale di Gianandrea Noseda.