Il lago dei cigni al San Carlo occasione per avvicinare il pubblico di massa al teatro d’opera

Avvicinare il pubblico di massa al teatro d’opera e, soprattutto, i giovani ai nobili mestieri del teatro, sono i punti che uniscono il Teatro di San Carlo e la Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen che per il secondo anno rinnovano la loro sinergia nel mettere in piedi iniziative congiunte dedicate alla musica, all’arte, alla danza, in cui l’impegno sociale è il motore di questo sodalizio dove si generano posti di lavoro, in cui non mancano percorsi di formazione.

A suggellare la partnership tra il San Carlo e la Reggia Designer Outlet dove ci sono anche la partecipazione gratuita ad alcuni spettacoli è un classico del balletto, Il lago dei cigni, evento che nei giorni scorsi ha rappresentato per il Massimo napoletano un momento di raccogliere fondi per i ragazzi di Ischia.

Le attività delle Officine San Carlo a Vigliena

Nel 2023 ci saranno una serie di iniziative e proposte sia presso il Centro che presso il Teatro e con un’importante novità: l’impegno a supporto delle attività delle Officine San Carlo a Vigliena, la struttura nata dalla riconversione degli stabilimenti ex Cirio, nella zona industriale di Napoli Est, a scopo formativo e sociale.

Proprio su questa onda sarà prevista un’esposizione di accessori e costumi di scena presso le vetrine del Centro, laboratori di alta sartoria e un corso di formazione all’interno delle Officine a Vigliena.

Gli eventi

Dopo Il lago dei cigni, sono molti gli eventi main stream in cui la danza sarà centrale.

Il primo anno di collaborazione ha visto a La Reggia spettacoli e iniziative del Teatro, avvicinando un pubblico più ampio all’opera, alla musica e in generale al grande patrimonio storico e artistico che il San Carlo rappresenta. Tra le iniziative realizzate con successo la mostra “Prêt à parterre: di moda in modi al San Carlo” allestita all’interno degli spazi dell’outlet campano, una raccolta di foto d’epoca, abiti di scena e accessori; e la suggestiva esibizione natalizia del coro di voci bianche del Teatro San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi.

L’impegno sociale

La condivisione di valori di dare un forte contributo sociale e la riqualificazione del territorio sono tra gli obiettivi che stanno più a cuore alle due istituzioni.

“Siamo orgogliosi di riconfermare la nostra collaborazione con il Teatro San Carlo, non solo per l’immenso valore culturale che rappresenta, ma soprattutto perché condividiamo lo stesso impegno attivo sul territorio” sottolinea Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen “Il sostegno al Teatro San Carlo si inserisce in un percorso di impegno molto più ampio che caratterizza il nostro centro, ma direi in generale tutto il nostro Gruppo, su temi di rilevante attualità come la formazione per i giovani, l’empowerment femminile, la prevenzione in materia di salute, l’inclusione sociale e le pari opportunità”.

Video interviste a:

Emmanuela Spedaliere, direttore generale Teatro di San Carlo

Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen