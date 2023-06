Teatro Nuovo 2023-2024: dare spazio ai giovani tra aggregazione culturale e sinergie (VIDEO)

Il Teatro Nuovo di Napoli è l’avamposto della ricerca e drammaturgia contemporanea. E’ il punto di riferimento storico per la sperimentazione teatrale in Italia. Non a caso su quel palcoscenico di sono affermati autori come Ruccello, Moscato, Neiwiller, registi come Martone, Toni Servillo e Antonio Latella.

Quest’anima il Nuovo continua ad averla ma, soprattutto, è un luogo che accoglie gli artisti con i loro progetti. Sotto la guida del Teatro Pubblico Campano diretto da Alfredo Balsamo la sinergia con altre realtà, in nome dell’aggregazione culturale. L’associazione di queste due parole compare spesso nei cartelloni del teatro soprattutto quando si parla delle rassegne e delle attività collaterali che ospita.

Si sperimenta sì, ma si pensa a tutte le età e si propongono nuove formule di intrattenimento come la danza e la stand up, che negli ultimi anni ha già proposto al suo pubblico.

Un abbonamento su misura

'Vestiti di Nuovo' è il fil rouge che accompagnerà la stagione 2023-2024 strutturata in sezioni diversificate dove il teatro è visto in tutte le sue espressioni.

Proprio per accontentare tutti sia gli affezionati e avvicinare i nuovi fruitori sono pensate varie forme di abbonamento che vadano incontro verso i giovani ai quali saranno dedicate speciali card. . Un abbonamento fatto su misura dove saranno disponibili formule diverse di abbonamento, adatto alle esigenze dei singoli spettatori.

La proposta 2023-2024 del Nuovo è composta da sedici spettacoli, musica, danza, stand-up comedy animeranno il palcoscenico partenopeo, dal prossimo mese di novembre fino ad aprile 2024, con un cartellone ricco d'incroci tra generi e stili, testi classici e contemporanei, unitamente ad altre iniziative che andranno ad arricchire l’intera programmazione, nel rispetto della naturale e consolidata vocazione.

Si aggiungono le rassegne e tutte le iniziative fatte insieme ad altre realtà che arricchiscono aprendo un cartellone nel cartellone con offerte che puntano all’originalità dove classici e drammaturgia contemporanea aprono un dialogo mettendo in luce sia nomi noti e che giovani leve che vanno sostenute dando visibilità e distribuzione ai loro lavori.

Su questa linea si muove bene Classici Sovversivi, un ciclo di sei incontri su Mito, Epos E Tragedia che dopo il Salone del Libro di Torino la scrittrice Valeria Parrella porta nella sala teatrale dei Quartieri Spagnoli.

Dalla prossima stagione gli spazi del Teatro Nuovo di Napoli accoglieranno Dramma Lab, laboratorio di scrittura drammaturgica a cura di Mario Gelardi, in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano. Unico Laboratorio di Drammaturgia che è riconosciuto in Italia per la formazione di nuovi autori fatto gratuitamente, trova casa dopo la chiusura del Nuovo Teatro Sanità.

La stagione 2023/2024

Tra l’alternarsi di volti famosi del cinema e del teatro e quelli strettamente legati al teatro meno conosciuti dal main stream, il Nuovo apre il suo sipario il 9 novembre con un omaggio a Glauco Mauri che ritorna sul palcoscenico partenopeo, insieme a Roberto Sturno, in Variazioni enigmatiche di Éric-Emmanuel Schmitt, per la regia di Matteo Tarasco. Come in un thriller dei sentimenti, ritmato da drammatici colpi di scena, due uomini si scontrano in un’alternanza di crudeltà e di tenerezza, di ironia feroce e di profonda commozione.

E’ un viaggio tra i ricordi di Vincenzo, Gerico Innocenza Rosa di Luana Rondinelli, in scena dal 30 novembre, che l’interprete Valeria Solarino ha amato sin da subito, fagocitando ogni singola parola e trasportando sulla scena la molteplicità dei personaggi che costellano il mondo del protagonista.

A dicembre Davide Iodice dirige Nando Paone in uno spettacolo scritto appositamente per lui, intitolato Sagoma.

Dal 14 dicembre la scena sarà per Paola Minaccioni in Stupida Show, monologo di stand up comedy di Gabriele di Luca, per la regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti, in cui la Minaccioni ci accompagnerà nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali.

Tra gli spettacoli che saranno messi in scena tra gennaio e febbraio 2024 spiccano i nomi di Francesco Montanari e Fabrizio Gifuni.

Montanari sarà con Cristiano Caccamo in Sesto potere scritto e diretto da Davide Sacco. In un garage chissà dove tre ragazzi lavorano per il partito di destra. Creano fake news per manipolare la campagna elettorale.

Mentre, Fabrizio Gifuni sarà in scena, dal 15 febbraio, in Con il vostro irridente silenzio, di cui firma ideazione e drammaturgia. Dopo aver lavorato sui testi pubblici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, Gifuni, attraverso un doloroso e ostinato lavoro di drammaturgia, si confronta con lo scritto più scabro e nudo della storia d'Italia.