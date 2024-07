Teatro dei Ruderi, al via sabato tante star napoletane come Gigi D'Alessio, Geolier, Tropico e Biagio Izzo

Grande attesa per una delle programmazioni estive più attese di sempre sulla costa Tirrenica, “Teatro dei Ruderi”, un festival riconosciuto a livello nazionale all’interno dell’area archeologica di Cirella antica (Diamante, Cosenza), con la direzione artistica di Alfredo De Luca. Ad inaugurare il festival, sabato 20 luglio 2024, sarà “Il gladiatore” Russell Crowe con la sua band “Indoor Garden Party”, reduci dal successo internazionale e presenti anche all’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus. Il Premio Oscar calcherà il palcoscenico più prestigioso della Riviera dei Cedri per l’unica tappa in Calabria della sua storica band, di cui è il frontman. Russell Crowe, fortemente voluto dal direttore artistico De Luca, in collaborazione con “Ventidieci”, aprirà una stagione senza precedenti, dichiarata dalle produzioni uno delle migliori in Italia. «La data di Russell Crowe rappresenta l’apertura agli eventi internazionali - afferma De Luca - era un piccolo tassello che mancava per rendere la stagione unica. Dare prestigio con un tocco da “Oscar” può aprire nuove frontiere per lo spettacolo dal vivo in Calabria. Il passaparola, anche tra artisti, è fondamentale per la riuscita dell’incremento turistico con eventi di pregio assoluto. Stiamo lavorando tutti i giorni per garantire al pubblico ogni tipologia di esigenza». Il festival - che sarà condotto da Sandro Donato Grosso (inviato Sky) e da Magda Mancuso - continuerà ad agosto con Francesco De Gregori (il 4), Emma (il 7), Gigi D’Alessio (l’8), Gazzelle (il 10), Carolina Benvenga (il 12), Fiorella Mannoia (14), Geolier (il 18), Ricchi e Poveri (il 20), Biagio Izzo (il 21), Tropico (il 22), Tommaso Paradiso (il 24), Manu Chao (il 25) ed Il Volo che chiuderà il 26 agosto.

Biglietti ancora disponibili su www.ticketone.it e su www.alfredodeluca.it