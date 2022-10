Teatro Bellini e Basket Napoli: nasce "Standing Ovation"

La S.S. Napoli Basket e Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini annunciano di aver stipulato un accordo di partnership per la stagione 2022/2023. Le due istituzioni cittadine, seppur in campi diversi, sono da sempre responsabili della crescita del tessuto sociale e culturale della città di Napoli.

Dalla collaborazione del Napoli Basket con il Teatro Bellini nasce il progetto di co-branding Standing Ovation. Valori comuni e obiettivi condivisi: la partnership è finalizzata alla costituzione ed alla realizzazione di un programma di comunicazione congiunto con l’obiettivo di veicolare i valori dello sport e dello spettacolo attraverso campagne di brand entertainment.

L’accordo prevede benefici e vantaggi reciproci ed esclusivi per il pubblico, gli abbonati, gli spettatori ed i dipendenti di entrambe le società.

Il Teatro Bellini offrirà condizioni agevolate a tutti i dipendenti associati e clienti della S.S. Napoli Basket. A chi presenta il biglietto, il badge, la tessera di appartenenza e/o credenziale debitamente firmata e ai tesserati, sono riservate le seguenti agevolazioni:

- riduzione a 18 euro dal martedì al venerdì per gli spettacoli selezionati del Teatro Bel-

lini;

- riduzione a 12 euro tutti gli spettacoli del Picolo Bellini;

- riduzione a 200 euro per l’abbonamento FREE CARD per la stagione 2022/2023;

per info: promozione@teatrobellini.it

La S. S. Napoli Basket annuncia che per tutti gli abbonati del Teatro Bellini per la stagione 2022/23, la società sportiva applicherà uno sconto del 20% sul biglietto di ingresso delle gare casalinghe.